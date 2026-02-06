Carnaval: Farol da Barra é utilizado para simulações de resgate

Siga o A TARDE no Google

Sesab faz simulação para situações de emergência durnate o Carnaval

Em preparação para o Carnaval de Salvador, a Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) realizou, nesta sexta-feira, 6, uma simulação de um Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) no Farol da Barra, em Salvador.

A simulação busca preparar as equipes para garantir a segurança da população e melhorar a resposta rápida a situações de emergência.

A atividade em questão simulou um desastre envolvendo um trio elétrico, que teria resultado em múltiplos foliões feridos, exigindo uma resposta rápida e integrada das equipes de urgência e emergência que atuam nos circuitos da festa.

O teste tirou a prova, na prática, do conhecimento dos protocolos de atendimento, comunicação e articulação entre todos os níveis de gestão do órgão de resposta.

Sesab faz simulação para situações de emergência durnate o Carnaval

O simulado foi uma ação conjunta e articulada entre instituições dos âmbitos municipal, estadual e federal.

Participaram da atividade:

a Sesab;

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

a Defesa Civil de Salvador (Codesal);

a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador);

a Guarda Civil Municipal (GCM);

o Corpo de Bombeiros;

a Polícia Militar da Bahia (PM-BA);

a Polícia Civil (PC);

o Departamento de Polícia Técnica, o Grupamento Aéreo da PM (Graer);

a Vigilância Sanitária e Ambiental.

Além do atendimento simulado dentro do circuito do Carnaval, também foi testado o tempo de resposta para o deslocamento das vítimas até a rede hospitalar de retaguarda.

No exercício, o Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas do Hospital Geral do Estado (HGE) foi a unidade de referência para o acolhimento dos feridos.

HGE será usado para o acolhimento dos feridos.

Saúde durante o Carnaval de Salvador

Os foliões que estiverem curtindo o Carnaval de Salvador e necessitarem de um atendimento de maior complexidade serão encaminhados ao HGE, unidade que terá estrutura para uma resposta imediata, com capacidade de atender até 60 pacientes simultaneamente, em casos de emergência com múltiplas vítimas.

Sesab faz simulação para situações de emergência durnate o Carnaval

Saúde da mulher

Além disso, o serviço de Assistência à Mulher Exposta à Violência Sexual (AME), localizado no Hospital da Mulher, vai funcionar de forma intermitente com atendimento de:

assistente social;

psicólogo;

ginecologista.

Garantindo assim o acolhimento e o atendimento adequado às mulheres durante o Carnaval.

Testagem rápida para ISTs

Outro ponto que reforça a saúde durante o Carnaval de Salvador é a instalação de seis pontos de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) pelos circuitos.

“Nosso objetivo é ter equipes treinadas, integradas e prontas para responder rapidamente a qualquer situação. O Governo do Estado realiza um investimento robusto de R$ 15 milhões nas ações de saúde durante o Carnaval, assegurando desde o atendimento pré-hospitalar até a assistência hospitalar de alta complexidade. Esse investimento contempla diversas frentes, como testagem rápida para ISTs, plantões reforçados nas unidades de saúde, serviços especializados, atuação integrada da Força Nacional do SUS e fortalecimento da rede hospitalar. Torcemos para que não ocorram incidentes, mas, se algo acontecer, nossa rede de saúde está preparada para responder com rapidez e qualidade, garantindo que a festa aconteça com segurança e cuidado com a vida", destaca a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.