TRANSPORTE

Reforço, desvios e mais: ônibus de Salvador terão mudanças no Carnaval

Planejamento visa garantir fluidez, segurança e facilidade de acesso aos principais circuitos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/02/2026 - 9:58 h

Imagem ilustrativa da imagem Reforço, desvios e mais: ônibus de Salvador terão mudanças no Carnaval
As linhas de ônibus de Salvador passarão por alterações durante o Carnaval. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a estratégia visa garantir mais fluidez no trânsito, segurança viária e facilidade de acesso aos principais circuitos.

Entre as alterações estão desvios de itinerário, mudanças de pontos finais e reforço na operação de algumas linhas, de acordo com os bloqueios viários e a dinâmica do Carnaval.

Grande fluxo de pessoas

O planejamento foi elaborado de forma integrada com os demais órgãos municipais e leva em conta o grande volume de deslocamentos registrado durante o período carnavalesco.

A relação completa das linhas com itinerários modificados, além dos respectivos horários e trajetos temporários, estará disponível para consulta no site oficial, através deste link.

A orientação do órgão é que os usuários planejem os deslocamentos com antecedência, com base nas informações atualizadas e priorizem o uso do transporte coletivo, contribuindo para a redução do número de veículos nas vias.

x