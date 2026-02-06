Menu
CARNAVAL
CARNAVAL 2026

Kannalha abre programação de palco gratuito na Barra; confira o dia

Local contará com diversos ritmos como pagodão, pop, eletrônico, afrobeat e sons urbanos contemporâneos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

06/02/2026 - 11:49 h

Kannalha
Kannalha -

Um palco montado ao lado do Farol da Barra prepara uma programação formada exclusivamente por baianos. Entre eles, Kannalha, que se apresenta na quarta-feira, dia 11, abrindo a quarta edição do espaço.

Além da agenda musical gratuita, a Torre Beats terá diversos ritmos como pagodão, pop, eletrônico, afrobeat e sons urbanos contemporâneos.

Nomes como Chamusca, RDD, Sammy Dreams, Karmaleoa, Uel, Libreana, Diggo, DJ LA, DJ Gueri, Grav na Nave, AfroBapho e Gabi Nilo estão confirmados.

Carnaval 2026 Carnaval Salvador circuito dodô Kannalha

