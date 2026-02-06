CARNAVAL 2026
Kannalha abre programação de palco gratuito na Barra; confira o dia
Local contará com diversos ritmos como pagodão, pop, eletrônico, afrobeat e sons urbanos contemporâneos
Por Jair Mendonça Jr
Siga o A TARDE no Google
Um palco montado ao lado do Farol da Barra prepara uma programação formada exclusivamente por baianos. Entre eles, Kannalha, que se apresenta na quarta-feira, dia 11, abrindo a quarta edição do espaço.
Leia Também:
Além da agenda musical gratuita, a Torre Beats terá diversos ritmos como pagodão, pop, eletrônico, afrobeat e sons urbanos contemporâneos.
Nomes como Chamusca, RDD, Sammy Dreams, Karmaleoa, Uel, Libreana, Diggo, DJ LA, DJ Gueri, Grav na Nave, AfroBapho e Gabi Nilo estão confirmados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes