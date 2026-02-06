Realeza do bloco Os Mascarados é definida para o Carnaval 2026

Bloco Os Mascarados já definiu a realeza que vai conduzir a festa no Carnaval - Foto: Divulgação e Marcella Saraceni

O Bloco Os Mascarados já definiu a realeza que vai conduzir a festa no Carnaval 2026. O ator cearense Silvério Pereira e a atriz e presidenta da Funarte, Maria Marighella, serão coroados reis do bloco, em um desfile que promete reunir milhares de foliões fantasiados no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A coroação acontece na próxima quinta-feira, 12, às 20h, no trio elétrico posicionado em frente ao Farol da Barra, pouco antes do início do desfile. A noite marca ainda outra novidade aguardada pelo público: o retorno de Margareth Menezes ao comando do bloco, reforçando a conexão histórica da artista com Os Mascarados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois novos reis receberam o convite das diretoras do bloco, Paula Resende, Jaqueline Azevedo e Selma Calabrich, e passam a integrar a tradicional galeria da realeza de Os Mascarados, que completa 27 anos de história em 2026.



Ao lado de Margareth Menezes, Silvério e Maria irão liderar o desfile que mantém viva a essência da pipoca, sem cordas e com foliões fantasiados ocupando as ruas com liberdade e alegria.

Criado em 1999, o bloco consolidou-se como um dos mais simbólicos do Carnaval de Salvador ao priorizar a diversidade, a segurança e a ocupação democrática do espaço público.

Ao longo de sua trajetória, a coroa já foi usada por nomes de destaque da cultura e das artes, como Mãeana, Bem Gil, Nanda Costa, Lanh Lanh, Fátima Mendonça, Chico Diáz, Flora Gil, Preta Gil, Astrid Fontenelle, Luís Miranda, José Simão, Luana Piovani, Marisa Orth, Fernando Guerreiro, Rita Batista, Licia Fabio, Zebrinha, Maurício Magalhães, Adriane Galisteu, Fabio Lago, Isabel Filardis e Paulo Borges.

Os reis

Um dos nomes mais relevantes de sua geração no cinema, teatro e televisão, Silvério Pereira acumula importantes reconhecimentos ao longo da carreira. Atuou em diversas novelas e séries e ganhou projeção nacional em 2017, com a novela A Força do Querer, na qual viveu o personagem Nonato.

O ator também conquistou prêmios como o Grande Otelo, Prêmio Guarani, Prêmio Extra e venceu o quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Huck. Entre seus trabalhos mais recentes estão as novelas Pantanal e Garota do Momento, além de séries e longas exibidos em plataformas de streaming.

Maria Marighella é atriz, gestora cultural, ativista e atual presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Bacharel em Artes Cênicas pela UFBA, com especialização em Mímica Corporal Dramática, ela construiu uma trajetória que une atuação artística e políticas públicas para a cultura.

Foi vereadora de Salvador e, a partir de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a presidência da Funarte, tornando-se a primeira mulher nordestina a ocupar o cargo. Neta de Carlos Marighella, carrega em seu nome um símbolo da luta democrática no Brasil.