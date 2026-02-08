Menu
CARNAVAL
CRIATIVIDADE

Cornos e vampirinhas dominam Fuzuê em fantasias inusitadas

Cidade entra no clima do Carnaval com festas de pré-folia

Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales

Por Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales

08/02/2026 - 18:10 h

O Carnaval já começou a movimentar as ruas da capital baiana. Embora a festa oficial só tenha início no dia 12 de fevereiro, a cidade entrou no clima com as tradicionais festas de pré-Carnaval. Durante o Fuzuê, neste domingo, 8, o que mais chamou a atenção foi a criatividade das fantasias, que coloriram e deram ainda mais vida ao circuito.

Entre os destaques estava a fantasia de Antônio Carlos de Oliveira, de 70 anos, aposentado, que usou o bom humor para se caracterizar como “corno fiel”. Segundo ele, dos 70 anos de vida, 30 foram marcados por sofrimento, enquanto relembra episódios de traição.

“O cara que não é corno não é feliz [...] Tenho certeza que vou ser corno de novo. Com 70 anos de vida, 30 anos de corno, é um sofrimento desgraçado [...] Você chega em casa e encontra a cama quente, ela diz: ‘não, meu filho estava passando sua camisa’. Mentira para o diabo”, relembrou em entrevista ao Portal A TARDE.

Questionado se pretende continuar usando a fantasia durante o período oficial do Carnaval, Antônio garante que sim. “Vou usar até morrer. Vou ser corno até os 100 anos, e é problema meu”, brincou.

Antônio Carlos de Oliveira, de 70 anos, aposentado
Foto: Edvaldo Sales

Já Laise Freitas, de 32 anos, gerente de RH, entrou no clima das músicas do Carnaval e se fantasiou da “Vampirinha”, aposta do verão de Ivete Sangalo. Vestida a caráter no Fuzuê e acompanhada da família, ela contou que a inspiração veio da música da cantora baiana.

“Eu vim fantasiada de Vampirinha para representar a música de Ivete, homenageando ela. Estou muito empolgada com esse Carnaval e feliz por estar aqui com a minha família”, afirmou.

Laise Freitas, 32, gerente rh e familia
Foto: Edvaldo Sales

Laise ainda revelou que pretende inovar nos próximos dias da folia: “Nos outros dias, eu vou vir com outras fantasias. Deixei a Vampirinha só para hoje mesmo”.

carnaval Carnaval de 2026 Carnaval de Salvador 2026 fantasia carnaval Fuzuê 2026

x