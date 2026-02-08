Shows gratuitos agitam shopping de Salvador no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

O Circuito Folião entra em sua fase mais intensa no Salvador Norte Shopping. A partir do dia 12 de fevereiro, a programação musical ganha força total com shows gratuitos diariamente, sempre às 15h.

Programação Musical (A partir de 12/02):

12/02 (Quinta): Vagner Cardoso

13/02 (Sexta): Fanfarra Itinerante + Fanfarra com Baianas

14/02 (Sábado): Samuel Menezes

15/02 (Domingo): Animadora Mabele com Minitrio

16/02 (Segunda): Samuel Menezzes

17/02 (Terça): Fanfarra Itinerante

Facilidades e Serviços

Além dos shows, o Hub concentra serviços essenciais realizados por empreendedoras do Instituto JCPM e parceiros como a Quero Abadá:

Beleza: Maquiagens (a partir de R$ 60), penteados e tranças (a partir de R$ 49,90).

Customização: Transforme seu abadá na hora (a partir de R$ 40).

Logística: Ponto oficial de retirada de abadás e balcão do Expresso Salvador (ônibus especial para os circuitos). O transporte funciona do dia 12 ao dia 17, operando das 12h às 6h do dia seguinte.