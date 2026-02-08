CARNAVAL
Shows gratuitos agitam shopping de Salvador no Carnaval
Acompanhe a agenda do centro de compras
Por Bianca Carneiro
Siga o A TARDE no Google
O Circuito Folião entra em sua fase mais intensa no Salvador Norte Shopping. A partir do dia 12 de fevereiro, a programação musical ganha força total com shows gratuitos diariamente, sempre às 15h.
Programação Musical (A partir de 12/02):
12/02 (Quinta): Vagner Cardoso
13/02 (Sexta): Fanfarra Itinerante + Fanfarra com Baianas
14/02 (Sábado): Samuel Menezes
15/02 (Domingo): Animadora Mabele com Minitrio
16/02 (Segunda): Samuel Menezzes
17/02 (Terça): Fanfarra Itinerante
Leia Também:
Facilidades e Serviços
Além dos shows, o Hub concentra serviços essenciais realizados por empreendedoras do Instituto JCPM e parceiros como a Quero Abadá:
Beleza: Maquiagens (a partir de R$ 60), penteados e tranças (a partir de R$ 49,90).
Customização: Transforme seu abadá na hora (a partir de R$ 40).
Logística: Ponto oficial de retirada de abadás e balcão do Expresso Salvador (ônibus especial para os circuitos). O transporte funciona do dia 12 ao dia 17, operando das 12h às 6h do dia seguinte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes