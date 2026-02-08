Furdunço: bombeiros atendem 19 ocorrências durante festa na Barra

Siga o A TARDE no Google

Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Durante o Furdunço, realizado neste sábado, 7, em Salvador, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realizou 19 atendimentos ao longo do circuito montado na Barra. As ocorrências aconteceram em diferentes pontos da festa e foram resolvidas pelas equipes posicionadas previamente no local.

A maior parte dos chamados envolveu situações clínicas e acidentes leves, como episódios de:

mal súbito;

suspeita de embriaguez;

ferimentos diversos;

choque elétrico

incidente estrutural em um trio elétrico, que teve desabamento parcial, sem registro de feridos graves.

Prevenção

Segundo a corporação, além do atendimento direto aos foliões, os bombeiros atuaram de forma preventiva, realizando vistorias técnicas, acompanhando as condições das estruturas utilizadas no evento e prestando apoio às demais forças de segurança.

O CBMBA reforçou que a presença antecipada e estratégica das equipes em grandes eventos é decisiva para minimizar riscos e garantir uma resposta rápida em situações de emergência, contribuindo para a segurança do público, dos trabalhadores e dos artistas.