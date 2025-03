Ex-BBB Isabelle Nogueira compara Carnaval de Salvador com do Amazonas

Isabelle lamentou que não vai ter tempo para conhecer dois lugares que ela deseja conhecer na Bahia, já que tem outros compromissos pelo Brasil nos próximos dias. - Foto: Edvaldo Sales / Portal A TARDE

A ex-BBB Isabelle Nogueira rasgou elogios ao Carnaval de Salvador e comparou a folia baiana com o Festival de Parintins, festa popular realizada no Amazonas, seu estado. A declaração foi dada em entrevista nesta sexta-feira, 28, no Camarote 2222, na Barra.

“Eu tenho o maior respeito, é uma festa que resiste muito, que logo no começo sofreu extremo preconceito e hoje, graças a Deus, é uma festa de democracia, onde todo brinca. Então é uma festa que tenho muito respeito e eu estou muito honrada de estar aqui vivendo esse momento”, afirmou.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de trazer a cultura do Norte para Salvador, a influenciadora revelou que deseja fazer essa ‘parceria’.

”Vou conversar com essa galera aí para quem sabe ano que vem trazer um pouquinho do festival folclórico de Parintins para cá. Seria uma ótima ideia, porque a gente está falando de duas grandes potências culturais do Brasil” disse a ex-BBB.

Por fim, Isabelle lamentou que não vai ter tempo para conhecer dois lugares que ela deseja conhecer na Bahia, já que tem outros compromissos pelo Brasil nos próximos dias.

“Morro de São Paulo. Lá é lindo, né? Gente, eu quero muito conhecer. Eu queria também muito ir no Pelourinho, conhecer aqueles grafismos que fazem no Pelourinho, a sua história toda. Eu não vou poder ficar aqui muito tempo, porque amanhã eu desfilo no Carnaval de São Paulo e depois eu desfilo no Carnaval do Rio de Janeiro”, explicou.