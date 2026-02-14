REPERCUSSÃO
Ex-BBB Vinícius comenta agressão de Edilson Capetinha: "Difícil controlar"
Por Leilane Teixeira
Curtindo o Carnaval de Salvador, o ex-BBB Vinícius comentou o episódio que resultou na expulsão de Edson, conhecido como “Capetinha”, após agredir o participante Leandro dentro da casa do Big Brother Brasil.
Ao falar sobre o caso, Vinícius destacou a dificuldade emocional enfrentada pelos participantes dentro do confinamento.
“O BBB é um jogo muito difícil, porque são seres humanos lidando com coisas do dia a dia, como vulnerabilidade, emoção, nervosismo, fúria. Controlar isso de fato é muito difícil”, afirmou.
Ele ponderou que situações de toque ou empurrão, que muitas vezes acontecem fora da casa, não devem ser normalizadas dentro do jogo. “Não que a gente tenha que liberar a agressão, isso não é justo, não é permitido. Cada um tem que ter cuidado”, disse.
Para o ex-BBB, a decisão da produção segue as normas do programa. “O programa tem regras. E essas regras precisam ser cumpridas. Infelizmente o Capetinha deixa o programa de uma forma que não é tão positiva”, completou.
A expulsão ocorreu após a produção avaliar a conduta de Edson durante uma discussão com Leandro. O reality mantém política de tolerância zero para agressões físicas.
Curtição no Bloco Coruja
Além de comentar o episódio no reality, Vinícius aproveita o Carnaval em Salvador. Ele marcou presença no tradicional Bloco Coruja e celebrou o retorno à festa após período intenso de trabalho.
“Maravilha demais. Eu sempre trabalhei no Carnaval e poder voltar esse ano com algumas entregas de publicidade é muito bom”, contou.
O ex-BBB revelou que sua passagem pela capital baiana será curta. “Infelizmente eu tô de volta amanhã, é meu último dia aqui em Salvador. Volto pro Rio, porque o programa que eu apresento é ao vivo”, disse.
Vinícius também reforçou o carinho pelo reality que mudou sua trajetória profissional. Segundo ele, foi a participação no BBB que abriu portas para a carreira na televisão.
