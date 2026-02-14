Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUSSÃO

Ex-BBB Vinícius comenta agressão de Edilson Capetinha: "Difícil controlar"

Ao falar sobre o caso, Vinícius destacou a dificuldade emocional enfrentada pelos participantes dentro do confinamento

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/02/2026 - 15:41 h | Atualizada em 14/02/2026 - 16:51

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ex-BBB Vinícius comenta agressão de Edilson Capetinha: "Difícil controlar"
-

Curtindo o Carnaval de Salvador, o ex-BBB Vinícius comentou o episódio que resultou na expulsão de Edson, conhecido como “Capetinha”, após agredir o participante Leandro dentro da casa do Big Brother Brasil.

Ao falar sobre o caso, Vinícius destacou a dificuldade emocional enfrentada pelos participantes dentro do confinamento.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O BBB é um jogo muito difícil, porque são seres humanos lidando com coisas do dia a dia, como vulnerabilidade, emoção, nervosismo, fúria. Controlar isso de fato é muito difícil”, afirmou.

Ele ponderou que situações de toque ou empurrão, que muitas vezes acontecem fora da casa, não devem ser normalizadas dentro do jogo. “Não que a gente tenha que liberar a agressão, isso não é justo, não é permitido. Cada um tem que ter cuidado”, disse.

Para o ex-BBB, a decisão da produção segue as normas do programa. “O programa tem regras. E essas regras precisam ser cumpridas. Infelizmente o Capetinha deixa o programa de uma forma que não é tão positiva”, completou.

A expulsão ocorreu após a produção avaliar a conduta de Edson durante uma discussão com Leandro. O reality mantém política de tolerância zero para agressões físicas.

Leia Também:

Daniela Mercury não cumpriu regras e pode ser enquadrada no Conselho de Ética, diz Comcar
Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande
Bruno Reis cobra rigor após denúncia de estupro na Barra: "Lamentável"

Curtição no Bloco Coruja

Além de comentar o episódio no reality, Vinícius aproveita o Carnaval em Salvador. Ele marcou presença no tradicional Bloco Coruja e celebrou o retorno à festa após período intenso de trabalho.

“Maravilha demais. Eu sempre trabalhei no Carnaval e poder voltar esse ano com algumas entregas de publicidade é muito bom”, contou.

O ex-BBB revelou que sua passagem pela capital baiana será curta. “Infelizmente eu tô de volta amanhã, é meu último dia aqui em Salvador. Volto pro Rio, porque o programa que eu apresento é ao vivo”, disse.

Vinícius também reforçou o carinho pelo reality que mudou sua trajetória profissional. Segundo ele, foi a participação no BBB que abriu portas para a carreira na televisão.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Big Brother Brasil Bloco Coruja Carnaval de Salvador Edson Capetinha ex-BBB expulsão no BBB Leandro BBB Reality Show vinicius

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

x