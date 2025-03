Ex-Globo traída pela madrinha de casamento desabafa em Salvador

A jornalista contou que passou por momentos delicados e precisou de ajuda profissional para entender a situação e superar. - Foto: Dara Medeiros/Portal Massa!

A jornalista Renata Heilborn, ex-TV Globo que está curtindo o Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 4, revelou que não está ‘livre na pista’. A ex-esposa do correspondente Marcelo Courrege afirmou ao Grupo A TARDE que está na melhor fase da sua vida e com um parceiro que complementa sua felicidade.

Renata foi casada por 10 anos com Marcelo Courrege, da TV Globo, mas enfrentou uma separação difícil após descobrir uma traição com sua colega de profissão e madrinha de casamento, Carol Barcellos. A jornalista contou que passou por momentos delicados e precisou de ajuda profissional para entender a situação e superar.

“Eu não estou solteira. Estou namorando, é recente, então, assim, novidades, várias novidades já na vida. Mas eu estou muito feliz, acho que estou na melhor fase da minha vida. Já tem um tempo que me sinto assim. Foi um processo muito meu, particular, pessoal, que vivi de forma profunda, com muita terapia. Mas eu estava muito feliz solteira”, revelou Renata.

“Não digo sozinha, porque sozinha a gente nunca está mesmo, mas já estava muito feliz. E aí chegou uma pessoa que, na verdade, só complementa a minha felicidade, só faz eu me sentir mais feliz ainda do que já sou”, completou a jornalista.