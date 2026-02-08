VEM AÍ!
Fantasmão é atração confirmada no Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas
Festa encerra oficialmente o Carnaval de Salvador
Para encerrar o Carnaval de Salvador, uma de suas maiores tradições, o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas teve a Banda Fantasmão confirmada como uma das atrações. O anúncio foi feito neste domingo, 8, pela Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur).
O evento, criado em 1995 por Carlinhos Brown, surgiu com o objetivo de dar protagonismo aos trabalhadores do Carnaval. Ao longo dos anos, o Arrastão se consolidou como a celebração que encerra oficialmente a festa na capital baiana.
A banda Fantasmão ganhou destaque em 2025 com o retorno de Edcity ao vocal do grupo, após 15 anos afastado.
A volta marcou as comemorações pelos 20 anos de carreira da banda, celebrados com uma turnê especial e apresentações emblemáticas, como o show realizado no Parque da Cidade.
