CARNAVAL
VEM AÍ!

Fantasmão é atração confirmada no Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas

Festa encerra oficialmente o Carnaval de Salvador

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/02/2026 - 21:28 h

Fantasmão
Fantasmão -

Para encerrar o Carnaval de Salvador, uma de suas maiores tradições, o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas teve a Banda Fantasmão confirmada como uma das atrações. O anúncio foi feito neste domingo, 8, pela Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur).

O evento, criado em 1995 por Carlinhos Brown, surgiu com o objetivo de dar protagonismo aos trabalhadores do Carnaval. Ao longo dos anos, o Arrastão se consolidou como a celebração que encerra oficialmente a festa na capital baiana.

Leia Também:

Superlotação em pré-Carnaval faz dezenas de foliões passarem mal
Grande volume de lixo marca trecho do Fuzuê na Barra
Mini foliões lotam o Fuzuê e pais destacam cuidados com as crianças

A banda Fantasmão ganhou destaque em 2025 com o retorno de Edcity ao vocal do grupo, após 15 anos afastado.

A volta marcou as comemorações pelos 20 anos de carreira da banda, celebrados com uma turnê especial e apresentações emblemáticas, como o show realizado no Parque da Cidade.

Arrastão de Cinzas Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Carnaval de Salvador 2026

