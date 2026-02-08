É CARNAVAL!
Mini foliões lotam o Fuzuê e pais destacam cuidados com as crianças
Festa pré-Carnaval é conhecida pelo clima leve e familiar
Por Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Para quem acha que o Carnaval não é para crianças, o Fuzuê prova o contrário. A festa de pré-Carnaval, realizada neste domingo, 8, tem entre seus destaques os mini foliões, que, ao lado das famílias, colorem a avenida Barra-Ondina para curtir a folia.
Conhecido pelo clima leve e familiar, o Fuzuê é a pedida perfeita para quem deseja aproveitar o Carnaval com tranquilidade. Em entrevista ao Portal A TARDE, a gerente de RH Laise Freitas, de 32 anos, contou que foi ao pré-Carnaval acompanhada da família e destacou que a festa é ideal para todas as idades.
“Está sendo perfeito, maravilhoso. Essas bandinhas são ideais para ficar com a família, com as crianças. É uma festa para todas as idades, para todos os públicos. Ontem eu vim, hoje já trouxe meus filhos. Carnaval é isso”, disse.
Já a auxiliar administrativa Luciana Lima, de 41 anos, participou do evento com a sobrinha e a irmã e ressaltou a organização do Fuzuê. Ela também destacou os principais cuidados ao levar crianças para a festa.
Leia Também:
“Está muito organizado, muito policiado, está de parabéns. É importante trazer água, protetor solar, colocar o nome completo da criança, com endereço e telefone de contato. Se acontecer de se perder, esses cuidados são essenciais”, explicou.
Cuidados no Carnaval
A enfermeira Leisiane Queiroz, de 37 anos, também aprovou a possibilidade de curtir a folia com tranquilidade. Ela levou a filha Marina, de 1 ano, e contou ao Portal A TARDE quais cuidados considera fundamentais para aproveitar a festa com segurança.
“Eu e meu esposo esperamos o sol baixar mais, alimentamos ela em casa, trouxemos água e água de coco para gastar menos na rua, protetor solar, porque ela é bem clarinha, e muita calma para curtir o Carnaval, já que é o primeiro dela”, relatou.
Leisiane ainda destacou que a participação no Carnaval já virou tradição familiar e agora passa o amor pela festa para a filha, mantendo o costume de geração em geração. “Eu era trazida pela minha mãe para o Carnaval e me apaixonei desde muito novinha. Antes eu vinha com meus sobrinhos, que hoje têm 8 e 12 anos. Agora, é a vez de trazer a minha filha”, concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes