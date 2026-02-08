Mini foliões lotam o Fuzuê e pais destacam cuidados com as crianças

Mini foliões no Fuzuê - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Para quem acha que o Carnaval não é para crianças, o Fuzuê prova o contrário. A festa de pré-Carnaval, realizada neste domingo, 8, tem entre seus destaques os mini foliões, que, ao lado das famílias, colorem a avenida Barra-Ondina para curtir a folia.

Conhecido pelo clima leve e familiar, o Fuzuê é a pedida perfeita para quem deseja aproveitar o Carnaval com tranquilidade. Em entrevista ao Portal A TARDE, a gerente de RH Laise Freitas, de 32 anos, contou que foi ao pré-Carnaval acompanhada da família e destacou que a festa é ideal para todas as idades.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Está sendo perfeito, maravilhoso. Essas bandinhas são ideais para ficar com a família, com as crianças. É uma festa para todas as idades, para todos os públicos. Ontem eu vim, hoje já trouxe meus filhos. Carnaval é isso”, disse.

Laise Freitas, 32, gerente rh | Foto: Edvaldo Sales

Já a auxiliar administrativa Luciana Lima, de 41 anos, participou do evento com a sobrinha e a irmã e ressaltou a organização do Fuzuê. Ela também destacou os principais cuidados ao levar crianças para a festa.

“Está muito organizado, muito policiado, está de parabéns. É importante trazer água, protetor solar, colocar o nome completo da criança, com endereço e telefone de contato. Se acontecer de se perder, esses cuidados são essenciais”, explicou.

Luciana Lima, de 41 anos e filha | Foto: Edvaldo Sales

Cuidados no Carnaval

A enfermeira Leisiane Queiroz, de 37 anos, também aprovou a possibilidade de curtir a folia com tranquilidade. Ela levou a filha Marina, de 1 ano, e contou ao Portal A TARDE quais cuidados considera fundamentais para aproveitar a festa com segurança.

“Eu e meu esposo esperamos o sol baixar mais, alimentamos ela em casa, trouxemos água e água de coco para gastar menos na rua, protetor solar, porque ela é bem clarinha, e muita calma para curtir o Carnaval, já que é o primeiro dela”, relatou.

Leisiane Queiroz, de 37 anos, levou a filha Marina de 1 ano | Foto: Edvaldo Sales

Leisiane ainda destacou que a participação no Carnaval já virou tradição familiar e agora passa o amor pela festa para a filha, mantendo o costume de geração em geração. “Eu era trazida pela minha mãe para o Carnaval e me apaixonei desde muito novinha. Antes eu vinha com meus sobrinhos, que hoje têm 8 e 12 anos. Agora, é a vez de trazer a minha filha”, concluiu.