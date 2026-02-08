Menu
CARNAVAL
POLÊMICA

'Fantasia proibida' bomba no Fuzuê e folião detona lei: "Não tem estereótipo"

Projeto de lei visa garantir o respeito aos cristãos e promover a convivência pacífica entre as diversas crenças e religiões

Edvaldo Sales e Luiza Nascimento

Por Edvaldo Sales e Luiza Nascimento

08/02/2026 - 18:27 h | Atualizada em 08/02/2026 - 19:15

Imagem ilustrativa da imagem 'Fantasia proibida' bomba no Fuzuê e folião detona lei: "Não tem estereótipo"
-

Umprojeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) visa instituir o Programa de Combate à Cristofobia. O objetivo, segundo o texto (PL Nº 25.976/2025), é "garantir o respeito aos cristãos e promover a convivência pacífica entre as diversas crenças e religiões”.

Com a aprovação, ficarão proibidas fantasias religiosas durante festas em todas as cidades baianas. Vestido de padre, neste domingo, 8, Rosildo do Rosario, 51, mestre do grupo Chegança dos Marujos, opinou sobre a proposta em entrevista ao Portal A TARDE.

"No nosso caso, isso não é uma fantasia. Nós somos um grupo cultural que retratamos uma realidade histórica aqui no estado da Bahia e a figura do padre na nossa manifestação tem um significado para quem é do grupo e para quem compreende um pouco dessa história. Então não tem estereótipo e não tem folclorização das imagens religiosas no nosso grupo", garantiu.

Segundo Rosildo, antes de qualquer sanção, é necessário conversar com populares para entender a quem a lei beneficiaria e atingiria.

"É preciso se aprofundar disso e discutir com as pessoas. Nenhuma lei tem fundamento se não estiver sendo discutida com as pessoas que aquela lei vai atingir ou que vai proteger", finalizou.

Sobre o PL

A iniciativa é do deputado estadual Leandro de Jesus (PL). Como justificativa, o parlamentar destacou que o projeto é necessário para “proteger a liberdade religiosa e enfrentar a discriminação contra cristãos".

O projeto se baseia na Constituição Federal e em tratados de direitos humanos, com a intenção de "promover a paz, a igualdade e o respeito entre todas as crenças”.

