Superlotação em pré-Carnaval faz dezenas de foliões passarem mal

Milhares de foliões que foram às ruas de São Paulo, neste domingo, 8, curtir opré-Carnaval, se depararam com uma superlotação. Durante a passagem de um bloco, que teve como atração o DJ escocês Calvin Harris, dezenas de pessoas passaram mal e precisaram ser socorridas.

Entre empurrões e gritarias, vários incidentes aconteceram durante a folia e uma grade chegou a ser derrubada, devido à pressão da multidão. Foliões caíram no chão e vendedores ambulantes perderam mercadorias com a confusão.

Feridos foram socorridos por ambulâncias e bombeiros civis, que prestavam atendimentos na região. Além disso, pessoas chegaram a subir em bainheiros químicos, na tentativa de escapar da aglomeração.

Trio foi paralisado

Com a confusão, o trio elétrico precisou ser paralisado durante a apresentação do cantor Felipe Amorim. O artista pediu ajuda às autoridades para socorrer uma mulher que estava passando mal.

Após o incidente, a Polícia Militar afirma que intensificado o policiamento na região, na tentativa de garantir a fluidez e evitar novos transtornos.

A Prefeitura de São Paulo informou que o recorde de público fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões.

