Superlotação em pré-Carnaval faz dezenas de foliões passarem mal
Pessoas chegaram a subir em banheiros químicos para fugir da multidão
Por Luiza Nascimento
Milhares de foliões que foram às ruas de São Paulo, neste domingo, 8, curtir opré-Carnaval, se depararam com uma superlotação. Durante a passagem de um bloco, que teve como atração o DJ escocês Calvin Harris, dezenas de pessoas passaram mal e precisaram ser socorridas.
Entre empurrões e gritarias, vários incidentes aconteceram durante a folia e uma grade chegou a ser derrubada, devido à pressão da multidão. Foliões caíram no chão e vendedores ambulantes perderam mercadorias com a confusão.
Feridos foram socorridos por ambulâncias e bombeiros civis, que prestavam atendimentos na região. Além disso, pessoas chegaram a subir em bainheiros químicos, na tentativa de escapar da aglomeração.
Trio foi paralisado
Com a confusão, o trio elétrico precisou ser paralisado durante a apresentação do cantor Felipe Amorim. O artista pediu ajuda às autoridades para socorrer uma mulher que estava passando mal.
Após o incidente, a Polícia Militar afirma que intensificado o policiamento na região, na tentativa de garantir a fluidez e evitar novos transtornos.
A Prefeitura de São Paulo informou que o recorde de público fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões.
Em determinado momento, um plano de contingência foi com as seguintes ações:
- Readequação das linhas de vida;
- Abertura das transversais da Consolação para saída de público;
- Entrada de pessoas ao circuito Consolação foi bloqueada;
- GCM assumiu a frente da linha de condução do trio elétrico para que esse seguisse sem parada.
