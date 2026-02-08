Menu
PERIGO

Superlotação em pré-Carnaval faz dezenas de foliões passarem mal

Pessoas chegaram a subir em banheiros químicos para fugir da multidão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/02/2026 - 20:37 h

Imagem ilustrativa da imagem Superlotação em pré-Carnaval faz dezenas de foliões passarem mal
-

Milhares de foliões que foram às ruas de São Paulo, neste domingo, 8, curtir opré-Carnaval, se depararam com uma superlotação. Durante a passagem de um bloco, que teve como atração o DJ escocês Calvin Harris, dezenas de pessoas passaram mal e precisaram ser socorridas.

Entre empurrões e gritarias, vários incidentes aconteceram durante a folia e uma grade chegou a ser derrubada, devido à pressão da multidão. Foliões caíram no chão e vendedores ambulantes perderam mercadorias com a confusão.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Feridos foram socorridos por ambulâncias e bombeiros civis, que prestavam atendimentos na região. Além disso, pessoas chegaram a subir em bainheiros químicos, na tentativa de escapar da aglomeração.

Leia Também:

Grande volume de lixo marca trecho do Fuzuê na Barra
Mini foliões lotam o Fuzuê e pais destacam cuidados com as crianças
'Fantasia proibida' bomba no Fuzuê e folião detona lei: "Não tem estereótipo"

Trio foi paralisado

Com a confusão, o trio elétrico precisou ser paralisado durante a apresentação do cantor Felipe Amorim. O artista pediu ajuda às autoridades para socorrer uma mulher que estava passando mal.

Após o incidente, a Polícia Militar afirma que intensificado o policiamento na região, na tentativa de garantir a fluidez e evitar novos transtornos.

A Prefeitura de São Paulo informou que o recorde de público fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões.

Em determinado momento, um plano de contingência foi com as seguintes ações:

  • Readequação das linhas de vida;
  • Abertura das transversais da Consolação para saída de público;
  • Entrada de pessoas ao circuito Consolação foi bloqueada;
  • GCM assumiu a frente da linha de condução do trio elétrico para que esse seguisse sem parada.

Tags:

aglomeração atendimento de emergência Carnaval São Paulo incidentes de carnaval policiamento pré-carnaval

Ver todas

