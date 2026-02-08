Menu
HOME > CARNAVAL
SUJEIRA

Grande volume de lixo marca trecho do Fuzuê na Barra

Problema foi registrado em diversos pontos, principalmente no trecho que vai da região de Ondina até o Morro do Cristo

Vitória Sacramento

Por Vitória Sacramento

08/02/2026 - 19:54 h

Imagem ilustrativa da imagem Grande volume de lixo marca trecho do Fuzuê na Barra
-

O Fuzuê, festa que aconteceu na tarde deste domingo na Barra, deu exemplo de cultura e diversidade em uma celebração popular. No entanto, não foi apenas a alegria dos foliões que chamou a atenção, mas também o grande volume de lixo acumulado ao longo do percurso. O problema foi registrado em diversos pontos, principalmente no trecho que vai da região de Ondina até o Morro do Cristo.

Após a passagem dos blocos e dos foliões, a orla ficou tomada por resíduos como latas de cerveja e sacos plásticos, descartados de forma irregular. A cena chamou a atenção de quem acompanhava o evento e levantou alertas sobre os impactos ambientais causados durante a festa.

Folia prejudicada

Para a foliã Ana Santos, de 34 anos, a situação preocupa e evidencia a necessidade de mais consciência ambiental por parte do público. “O Carnaval é lindo, movimenta a cidade, mas a gente precisa ter mais cuidado com o lixo. A praia é um espaço de todos e acaba sendo muito prejudicada depois da folia”, afirmou.

Em resposta à grande demanda gerada pelo período carnavalesco, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que está atuando com uma megaoperação especial para garantir a limpeza da cidade durante o Carnaval de 2023. De acordo com o órgão, estão sendo utilizados 218 equipamentos, entre compactadores, caminhões-pipa e caminhões de sucção, para agilizar a remoção dos resíduos e minimizar os impactos ambientais

Tags:

carnaval 2023 consciência ambiental diversidade cultural Fuzuê Limpeza Urbana Lixo e Resíduos

