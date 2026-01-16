Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MEDIDAS

Fim do som no Carnaval: cidade da Bahia adota regras rígidas para folia

Ação garante a segurança e o bem-estar das famílias da região

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/01/2026 - 17:38 h
Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas
Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas -

Com a proximidade do Carnaval de 2026, ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas. Em Rio de Contas, o Ministério Público da Bahia (MPBA) anunciou, na última terça-feira,13, uma série de recomendações para a festa, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Entre as medidas está a delimitação das emissões sonoras durante o período carnavalesco.

De acordo com o documento, assinado pela promotora de Justiça Ana Luíza Silveira de Oliveira, o município deverá delimitar o circuito carnavalesco e os locais autorizados para emissões sonoras. A recomendação também orienta a divulgação prévia desses pontos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o uso do “paredão de som” será permitido exclusivamente no período das 12h às 18h, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar das famílias da região.

Leia Também:

Tradicional bloco de Salvador cancela desfile às vésperas do Carnaval
Música do Carnaval inédita de Marília Mendonça é lançada
Festa pré Carnaval de Lauro de Freitas começa hoje; veja programação

Outras recomendações

O documento ainda estabelece a organização e ordenamento do uso do espaço urbano, com foco na segurança pública, acessibilidade, proteção do patrimônio histórico e cultural, fluidez do trânsito e da limpeza urbana.

Outra medida prevista é o desenvolvimento de ações conjuntas entre o Ministério Público, o Conselho Tutelar e o Município, voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente no combate à exploração sexual e ao trabalho infantil.

As recomendações também tratam da entrada e permanência de menores em eventos e imóveis alugados para festas carnavalescas. As chamadas “Casas do Carnaval” deverão proibir a hospedagem ou permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Ações para garantir a segurança do público já estão sendo encaminhadas
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

x