Foliões brincam com petição por mais cinco dias de Carnaval | A TARDE

Apesar do período "ininterrupto" de festas de 1° de fevereiro, quando aconteceu a Lavagem de Itapuã, até esta terça-feira, 13, quando termina o Carnaval de Salvador, um grupo de foliões próximo do Morro do Gato brincou sobre a possibilidade de a folia momesca se estender por mais cinco dias.

"Seis dias está parecendo um. É muito pouco. A gente pede mais cinco dias, mas é muito pouco também. Tem que ser um mês só de Carnaval", afirmou Breno Castro ao Portal A TARDE.

Também entrevistados pelo Portal A TARDE, os outros três integrantes do grupo que curtem o circuito Barra-Ondina têm posicionamentos semelhantes. "Eu acho pouco porque é uma delícia. Eu sou de São Paulo, estou morando em Salvador há quatro anos e eu sou apaixonada pelo Carnaval. Meu primeiro foi em 2020 e eu me realizei", conta Beatriz da Silva, a única do quarteto que não é baiana.

Colega de faculdade de Beatriz, Camila Paixão não enxerga que o Pré-Carnaval supra a necessidade de folia. "Às vezes a gente trabalha ou os amigos não colam [no Pré-Carnaval]. Então, para mim, festa é sempre pouco", conta.

Carlos Henrique, por sua vez, queria mais dias de Carnaval porque a única vez em que pôde curtir a folia momesca foi nesta terça-feira. "Tive que trabalhar nos outros dias", justifica.

Perguntados sobre qual deverá ser a música do Carnaval de Salvador, o grupo se dividiu. Camila não decidiu em quem votar, Beatriz votou em "Macetando", de Ivete Sangalo, e Breno e Carlos votaram em "Perna Bamba", de Parangolé.

Leia mais

>> Lucas Pizane curte último dia de Carnaval em trio de Leo Santana