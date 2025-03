Foliões revelam: pipoca ou camarote, qual vale mais a pena?

Suede Nunes optou pelo camarote no último dia de Carnaval - Foto: Jaísa de Almeida | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador é um prato cheio de opções para quem quer aproveitar o período momesco. E, na hora de decidir onde curtir, a escolha entre camarote e pipoca reflete bem a diversidade de quem se joga na folia. No último dia de festa, nesta terça-feira, 4, no circuito Dodô (Barra/Ondina), o que não faltaram foram opiniões sobre qual das duas alternativas oferece a melhor experiência.

Marlon Becker, que está curtindo sua primeira folia na cidade e trocou Madrid pela energia de Salvador, revelou que a pipoca é, sim, o melhor lugar para se estar. "Achei muito melhor, porque minha vida sempre foi de rua, de Carnaval de rua", disse. O homem ainda destacou a liberdade que a rua oferece: "Você para, dança, compra uma cerveja e segue, tudo no seu tempo." E para Marlon, não tem caô. "Já fui a outros estados, mas nunca me senti tão seguro quanto aqui."

Marlon Becker, que está curtindo sua primeira folia na cidade, revelou que a pipoca é o melhor lugar | Foto: Jaísa de Almeida | Ag. A TARDE

Do outro lado, Suede Nunes mandou a real sobre o motivo pelo qual optou pelo camarote neste último dia de Carnaval, depois de já ter aproveitado a rua em outros dias. "Eu gosto dos dois. Cada um tem seu momento", contou. Para ela, o camarote oferece uma visão mais confortável da festa. "Hoje, no último dia, estou aqui para curtir mais sossegada. Já vivi a pipoca no circuito inteiro, agora quero comer, beber e curtir sem aperto", disse.

A segurança e o conforto são os principais motivos dessa escolha. "No camarote, a gente fica mais tranquilo, sem a correria da rua. Tem comida à vontade, bebida e sem aquele perrengue que é típico da rua", explicou.