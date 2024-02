Ivete Sangalo canta ao lado do filho em trio no Carnaval de Salvador | A TARDE

A cantora Ivete Sangalo animou os foliões do Circuito Dodô (Barra-Ondina) ao cantar ao lado do filho Marcelo Sangalo em cima do trio, no terceiro dia do Carnaval de Salvador, que acontece neste sábado, 10.

Aos 14 anos, Marcelo tocou percussão em cima do trio e não é a primeira vez que ele entra no clima carnavalesco junto com a mãe. Em 2023, ele tocou bateria ao lado de Veveta durante a folia momesca.

Esta é a segunda apresentação da cantora no Carnaval de Salvador. Ela foi responsável pela abertura da festa na quinta-feira, 8, no encontro de trios com o grupo Ilê Aiyê, o cantor Carlinhos Brown e a banda BaianaSystem.

Veja mais:

>>> Ivete pede ajuda do público para passagem do trio de Léo Santana

>>> Ivete interrompe trio e aciona ajuda para fã que passou mal

>>> Ambulante passa mal na Barra-Ondina e Ivete pede ajuda dos Bombeiros