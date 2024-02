Jerônimo elogia Muquiranas e pede à população que fiscalize assédio | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) avaliou como positiva a conduta dos foliões do bloco As Muquiranas neste carnaval. Desfilando pela primeira vez sem as polêmicas pistolas, que foram proibidas por lei, os associados “demonstraram carinho” às mulheres, segundo o gestor.

>>>> “Tem que oferecer a Justiça”, comenta Jerônimo sobre casos de estupros

>>>> Felipe Freitas aponta redução em casos de violação de direitos humanos

>>>> Carnaval de Salvador: Marcelo Werner comemora números da Segurança

“O bloco As Muquiranas modificaram o material de hoje, trouxeram ursinhos, trouxeram outros equipamentos demonstrando carinho, que é isso que a gente quer”, pontuou ele, durante balanço da folia nesta quarta-feira de cinzas, 14.

O chefe do Palácio de Ondina também comentou sobre os dois casos de estupro registrados no carnaval. Ele disse que os circuitos foram reforçados para coibir o assédio e a violência contra a mulher com um aumento de efetivo e câmeras internas.

“O circuito foi todo manejado, somente as áreas mais internas, no que diz respeito à câmeras, e nós aumentamos o corpo efetivo para isso, de policiais”. No entanto, Jerônimo falou em fazer uma campanha para evitar os crimes. “Eu penso que nós precisamos fazer durante todo o ano uma campanha mais intensa, utilizando as escolas, utilizando de vocês da imprensa, para que a gente possa, cada um, em cada canto dos circuitos aqui em Salvador e na Bahia, terem fiscais diários”.

Jerônimo afirmou que as câmeras de monitoramento estão sendo utilizadas para encontrar os estupradores.

“Nos casos, por exemplo, de estupro havia na área, no ambiente, uma segurança possível quando uma delas foi acessar transporte para ir para casa, acabou que aconteceu o indesejado. Mas posteriormente foi feito uma busca na câmera para que a gente possa encontrar os criminosos. Então, eu penso que tem que só a campanha, uma campanha muito forte de esclarecimento e um pedido da comunidade que ajude a gente”, finalizou.