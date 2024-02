Carnaval registra segundo caso de estupro no circuito Dodô | A TARDE

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira estão investigando uma segunda denúncia de estupro ocorrida no carnaval de Salvador. O caso foi registrado na manhã deste domingo, 11, na Rua Baependi, em Ondina, no final do circuito Dodô.

A vítima foi ouvida e está sendo acompanhada pela Deam e sua rede de apoio psicossocial. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de vigilância e outros elementos que colaborem para esclarecer o crime estão sendo procuradas.

Em nota, a polícia informou que mais detalhes sobre a ocorrência não serão divulgados, em respeito à legislação aplicada a casos de crimes contra a dignidade sexual.

Esse é o segundo caso de estupro denunciado no carnaval. O primeiro foi relatado na manhã de sexta-feira, 9, também no bairro de Ondina. A vítima afirmou que foi abordada por quatro homens enquanto estava urinando nas proximidades do antigo Salvador Praia Hotel, por volta das 2h da madrugada daquele dia.

Neste domingo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou os dois casos. “Nós preservamos de imediato as duas mulheres. A segunda inclusive estava bastante chocada”, comentou o governador. “Nós damos todo o apoio às famílias dessas duas. Principalmente desta última, porque a família está presente, está colada, então nós estamos recebendo a orientação dos profissionais das áreas de direitos humanos e da saúde, tentando fazer aquilo que cabe ao Estado fazer”, complementou Jerônimo.