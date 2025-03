Kannário arrasta multidão em pipoca na Barra-Ondina

Igor Kannário se apresentando no Carnaval de Salvador - Foto: Vitor Santos | Agnews

O cantor Igor Kannário agitou o Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 28, com a sua tradicional pipoca. Ele se apresentou no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e arrastou um multidão no segundo dia de folia.

Quando ele passou na Barra cantou um dos seus principais sucessos, 'Bota pra virar', e levou os foliões ao delírio. O artista estava fantasiado de 'Pegasus do Gueto' e mostrou toda a sua irreverência.