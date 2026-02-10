Menu
PRÉ-CARNAVAL

Lore Improta vira tema de fantasia no desfile de Léo Santana no Pipoco

Amigos da dançarina se fantasiaram de 'Lore Improta grávida' no pré-Carnaval de Salvador

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

10/02/2026 - 22:24 h

Amigas de Lore Improta escolheram a dançarina como tema da fantasia de Carnaval deste ano
Amigas de Lore Improta escolheram a dançarina como tema da fantasia de Carnaval deste ano

Lore Improta virou o tema da fantasia de amigos e pessoas próximas à dançarina e ao seu marido, o cantor Léo Santana, que desfila na noite desta terça-feira, 10, no “Pipoco”, festa que compõe as celebrações do pré-Carnaval de Salvador. O desfile é gratuito e acontece no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra).

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação
Bloco feminino celebra 10 anos na rua no Carnaval de Salvador
Aeroporto de Salvador tem ação especial para turistas durante Carnaval

Para este ano, Lore anunciou que iria acompanhar Léo Santana de cima do trio elétrico, já que está grávida do segundo filho do casal. Contudo, isso não impediu que ela cumprimentasse os amigos durante o desfile.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lorena Improta (@loreimprota)

Além de um macacão marrom, o grupo investiu em perucas loiras e uma máscara com o rosto de Lore, que incrementou a roupa com alguns acessórios. Já para a festa, a dançarina escolheu um figurino com bordado e muitos acessórios, além de optar por deixar a barriga de fora.

Outras fantasias

Lore Improta e os amigos também viraram assunto nas redes sociais por conta das fantasias em outras edições do Carnaval, como em 2024, quando ela saiu no desfile do Pipoco fantasiada de palhaça. Em 2023, ela optou por uma fantasia de esqueleto, carregando uma plaquinha: "Zona de Perigo", em alusão ao hit de Léo Santana.

