Lore Improta vira tema de fantasia no desfile de Léo Santana no Pipoco

Lore Improta virou o tema da fantasia de amigos e pessoas próximas à dançarina e ao seu marido, o cantor Léo Santana, que desfila na noite desta terça-feira, 10, no “Pipoco”, festa que compõe as celebrações do pré-Carnaval de Salvador. O desfile é gratuito e acontece no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra).

Para este ano, Lore anunciou que iria acompanhar Léo Santana de cima do trio elétrico, já que está grávida do segundo filho do casal. Contudo, isso não impediu que ela cumprimentasse os amigos durante o desfile.

Além de um macacão marrom, o grupo investiu em perucas loiras e uma máscara com o rosto de Lore, que incrementou a roupa com alguns acessórios. Já para a festa, a dançarina escolheu um figurino com bordado e muitos acessórios, além de optar por deixar a barriga de fora.

Lore Improta e os amigos também viraram assunto nas redes sociais por conta das fantasias em outras edições do Carnaval, como em 2024, quando ela saiu no desfile do Pipoco fantasiada de palhaça. Em 2023, ela optou por uma fantasia de esqueleto, carregando uma plaquinha: "Zona de Perigo", em alusão ao hit de Léo Santana.