Mambolada confirma participação no Furdunço 2025

Rafique Saade, vocalista da Mambolada - Foto: Reprodução

A banda Mambolada confirmou presença no Furdunço 2025, um dos eventos mais aguardados do pré-Carnaval de Salvador. A banda promete um show especial no circuito que acontece entre Ondina e a Barra, para embalar junto aos foliões com grandes sucessos e novidades.

Para Rafique Saade, vocalista da Mambolada, a participação no Furdunço é motivo de grande celebração. “O Furdunço tem uma energia única, porque traz a essência do Carnaval de rua, do trio sem cordas, da proximidade com o público. Estamos preparando uma apresentação especial para essa festa linda”, afirma o cantor.

O grupo, que completa 25 anos e realiza uma turnê especial, assegura que no Furdunço não será diferente. A expectativa da banda é reunir milhares de pessoas ao longo do circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), no domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 15h.