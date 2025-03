Márcio Victor surge com visual inusitado para o Carnaval; veja

O cantor da banda Psirico, Márcio Victor, participou da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2025 no Campo Grande, nessa quinta-feira, 27, ao lado de Carlinhos Brown, celebrando o início da folia em grande estilo. Em seguida, ele seguiu para circuito Dodô (Barra-Ondina).

Para a ocasião, o artista apostou em um look que, inicialmente, parece inusitado, mas que, na verdade, é uma homenagem especial a Luiz Caldas. O visual surpreendeu o público do Carnaval.

Para o show, Márcio Victor recriou o icônico figurino da capa do álbum ‘Magia’ (1985), trazendo um visual vibrante que resgata a energia e a estética dos anos 80. A homenagem faz parte do tema ‘O Ritmo que Move o Mundo – Axé 40 Anos’, que guiará sua programação ao longo do Carnaval.

Durante os seis dias de festa, o artista seguirá prestando tributo a outros grandes nomes do axé, usando figurinos assinados por estilistas baianos que combinam tradição e inovação.

O figurino de ontem foi assinado pelo estilista Cid Brito.

Veja o figurino: