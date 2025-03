Marina Sena se posiciona sobre comparações com Gal Costa: "Amo"

Cantora respondeu as comparações - Foto: Silvânia Nascimento | Ag. A TARDE

Após uma homenagem a Gal Costa no festival The Town, Marina Sena se tornou alvo de críticas na internet, especialmente por sua interpretação de 'Meu Nome é Gal'. Em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE, a cantora comentou as comparações frequentes com a artista baiana e respondeu às reações do público.

“Quem está falando isso? Eu não sei de ninguém falando isso, mas eu realmente amo a Gal. Para mim ela é a maior do planeta, para mim ela é a referência do que é o canto brasileiro, naturalmente brasileiro”, afirmou Marina ao ser questionada sobre receber o título de "nova Gal".



Curiosamente, Marina e Gal nasceram no mesmo dia, 26 de setembro, um detalhe que muitos fãs apontam como uma coincidência especial entre as duas artistas.

A cantora reforçou sua admiração pela artista baiana e destacou a importância de sua obra para qualquer intérprete da música brasileira. “Ela poderia ser um pássaro brasileiro, o timbre dela é exatamente o Brasil. Ela é uma voz brasileira. E não tem como não se inspirar nela sendo uma cantora", disse. "Se você é cantora, e você não estuda Gal, você está sendo cantora errado", finalizou.