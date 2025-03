“Me toca profundamente”, declara Sílvio Humberto sobre o Ilê Aiyê

Sílvio Humberto, vereador de Salvador - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Presente na tradicional saída do Ilê Aiyê, que aconteceu na noite deste sábado, 1º, no Curuzu, em Salvador, o vereador Sílvio Humberto (PSB) comentou sobre a sua relação com o primeiro bloco afro do Brasil.

“O Ilê é assim, a cada ano que passa, você vai renovando essa emoção. O Ilê Aiyê é um bloco que me toca profundamente. O Ilê é essa tradição, o mais belo dos belos”, disse o vereador em conversa com a imprensa.

Além disso, Sílvio ressaltou a relevância que o bloco desenvolveu ao longo dos seus 50 anos de existência. “Eu acho que a gente conseguiu fazer a revolução da estética, agora a gente precisa pegar essa energia para fazer mais”, completou.