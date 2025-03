"Momento de resistência", diz Fabya Reis sobre desfile do Ilê

Fabya Reis, secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

Presente na saída do Ilê Aiyê, neste sábado, 1, a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis (PT), classificou o desfile do bloco afro como um momento de "resistência" do povo preto.

Em conversa com o Portal A TARDE, Fabya revelou a emoção ao chegar no Curuzu e participar da saída do Ilê. A secretária ainda disse que o desfile é a chance de se energizar e pedir paz no Carnaval.

"Sempre é uma emoção chegar aqui no Curuzu, na sede do Ilê, para esse momento que revela a resistência, a força da ancestralidade. A gente vem aqui pra se energizar, pedir esse Carnaval de paz, esse carnaval de amor, mas também de resistência, de identidade, e que é uma aula pedagógica sempre, de inclusão, de respeito aos blocos, de respeito às pessoas negras. Então é sempre muito emocionante" destacou a secretária.