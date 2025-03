Menos é Mais comemora show no Carnaval: “Lugar de musicalidade"

Menos é Mais se apresenta no Camarote Brahma - Foto: Victor Fonseca | Divulgação

A banda Menos é Mais tem vivido um momento com a agenda cheia e Salvador sempre aparece na lista de lugares em que eles fazem shows. É o caso do Carnaval de Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, os músicos do grupo de pagode comemoraram mais uma participação na festa. Nesta sexta-feira, 28, a banda se apresenta no Camarote Brahma, localizado no circuito Dodô (Barra/Ondina).

“A gente fica muito feliz, de verdade. É um carnaval que se a gente não tivesse aqui tocando e a gente pudesse estar como folião, a gente estaria”, ressaltou Gustavo Góes, um dos integrantes do grupo.

O pagodeiro ainda enalteceu a Bahia: “Porque a gente gosta muito de música baiana e poder chegar com o nosso pagode aqui pra somar com a alegria que só na Bahia tem, com o axé e tanta musicalidade, é especial”.

Questionado sobre referências na música baiana, cada um da Menos é Mais citou um. Foram lembrados Igor Kannário, Leo Santana e Ivete Sangalo.