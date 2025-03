Mesmo sob chuva, foliões lotam Campo Grande em abertura do Carnaval

Carnaval 2025 - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

A capital baiana enfrentou uma forte chuva, na tarde desta quinta-feira, 27. No entanto, isso não impediu que o Campo Grande ficasse lotado para a abertura do Carnaval de Salvador.

Carlinhos Brown comandou a festa, depois da entrega da chave ao Rei Momo. O cantor recebeu o Olodum, Margareth Menezes, Daniela Mercury e outros nomes do axé.

Carnaval 2025 | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

O cantor iniciou a festa com os hits 'Faraó', 'Dandalunda', 'Axé Salvador', 'Maimbe Danda' e 'Canto da Cidade'. Os foliões se empolgaram com a reunião de artistas. “O axé é o Carnaval. A abertura não poderia ser diferente para comemorar os 40 anos do axé”, disse Ana Lucia, turista de Belo Horizonte, que declarou que vai tentar curtir até a madrugada, mesmo sob chuva.

“A escolha desses artistas é a melhor forma de comemorar os 40 anos do axé. Juntando todos esses artistas que fazem parte desse movimento”, falou Lucas Martins, que confessou que a sua artista preferida é Claudia Leitte. “Eu acho que ela, esse ano, principalmente no carnaval dela, ela está mostrando a raiz do axé dela comemorando os 40 anos da melhor maneira possível”, opinou.

O circuito Osmar ainda vai contar neste primeiro dia com apresentações de BaianaSystem e Luiz Caldas.