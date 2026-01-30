Mulheres idosas disputam realeza momesca para o Carnaval 2026

O baile reúne desfile, apresentação das candidatas e coroação da corte momesca - Foto: Divulgação

Quatorze mulheres idosas disputam, neste domingo, 1º, os títulos de Rainha, Princesa e Miss Simpatia do Carnaval 2026 durante o Baile Esperando o Momo, que acontece no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. O evento marca a etapa final do Concurso Realeza Momesca da Melhor Idade do Bloco Quero Ver o Momo e tem início a partir das 14h.

Aberto ao público, o baile reúne desfile, apresentação das candidatas e coroação da corte momesca que irá representar o bloco no Carnaval de Salvador em 2026.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da disputa, a programação funciona como uma prévia do desfile da agremiação no Circuito Batatinha, previsto para o domingo de Carnaval, 15 de fevereiro, com o tema No Batuque do Samba Junino.

A trilha sonora da festa ficará por conta do Samba Fogueirão, grupo com trajetória histórica no bairro da Federação e referência na difusão do samba duro, ritmo reconhecido como Patrimônio Imaterial de Salvador.

A Banda Recordar também integra a programação, reforçando o clima dos carnavais tradicionais com sopros e percussão.



Em sua quinta edição, o Concurso Realeza Momesca da Melhor Idade reafirma a proposta de valorizar o protagonismo feminino na maturidade e promover o encontro entre gerações por meio da cultura popular. Neste ano, participam da disputa mulheres com idades entre 64 e 82 anos, que desfilam celebrando suas trajetórias, carisma e relação com o Carnaval.

Para Cris Santana, presidenta do Quero Ver o Momo e idealizadora do concurso, a iniciativa vai além da festa. “Precisamos, enquanto sociedade, oferecer às pessoas idosas – especialmente às mulheres – mais opções de lazer que valorizem suas histórias, seus corpos e suas vivências. O concurso promove diversão, socialização e fortalecimento da autoestima por meio da cultura. Nunca é tarde para viver e reviver carnavais”, afirma.

Já tradicional no calendário cultural do Centro Histórico, o Baile Esperando o Momo reúne amigos, familiares e foliões em um encontro que preserva a memória dos antigos carnavais de Salvador e reforça o compromisso do bloco com ações voltadas à convivência, ao bem-estar e à visibilidade da população idosa.

A Associação Cultural e Carnavalesca Quero Ver o Momo conta com apoio do Programa Ouro Negro, iniciativa do Governo da Bahia voltada ao fortalecimento da cultura popular e identitária do estado. Em 2026, o programa registra investimento recorde na valorização de blocos afro, afoxés, grupos de samba, reggae e blocos de índio.