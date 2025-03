“Não acaba”, diz Margareth Menezes sobre o fim do axé

Ministra da Cultura afirmou que o ritmo está longe de acabar - Foto: Victoria Isabel

Margareth Meneses puxa, neste sábado, 1º, o Trio da Cultura no circuito Barra-Ondina, no Carnaval que celebra os 40 anos da axé music. Em conversa com a imprensa, a Ministra da Cultura destacou a importância da data e afirmou que o ritmo está longe de acabar.

“A Bahia tem uma coisa muito particular em relação à nossa construção artística e musical. Pela própria diversidade que é feita o nosso povo, a nossa cultura, então acabar não acaba, a gente transforma”, afirmou.

“As gerações novas chegam, chegam outros acontecimentos, e assim como a Tropicália, assim como todo o grande movimento, chega um momento que eles te fixam e ficam, E o que vem depois é uma liberdade também das novas gerações, propôr outras coisas. O Axé, como movimento, está consagrado”, completou a cantora.