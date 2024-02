Oh Polêmico é notificado para esclarecer fala supostamente homofóbica | A TARDE

O cantor Deivison Nascimento, conhecido como “Oh Polêmico”, foi notificado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), neste domingo, 11, para que esclareça, no prazo de 24h, a fala supostamente homofóbica proferida durante sua passagem no circuito Dodô (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador.

Em sua apresentação, na última sexta-feira, 9, o cantor parou o trio para criticar homens que estariam se beijando durante a festa. “Fazendo uma festa da porra, e um monte de homem se beijando”, criticou. “Cheio de mulher aqui”, acrescentou depois de parar a sua apresentação.



A fala do cantor foi criticada nas redes sociais. Após a repercussão negativa, ele explicou, no sábado, 10, que foi mal interpretado. Ao Portal A TARDE, o artista disse que a fala “um monte de homem se beijando” é um termo de comunidade usado em referência à briga e havia uma confusão acontecendo no momento.



“Foi mal interpretado, eu falei referente a uma briga que estava tendo, uma confusão generalizada. Eu pedi para segurar o trio e falei para ‘ficar aí todo mundo se beijando ao invés de curtir’, porque o beijar na comunidade, muitas vezes aqui em Salvador, é uma briga. Mas aí as pessoas interpretaram de forma errada, eu já expliquei tudo nos meus stories, está tudo sendo resolvido da melhor forma”, afirmou Oh Polêmico.