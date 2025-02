Pagamento de trabalhadores do carnaval será fiscalizado pelo governo

Medidas foram anunciadas nesta quarta - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, detalhou nesta sexta-feira, 14, as ações da pasta para o Carnaval de Salvador 2025. A secretaria realizará um trabalho voltado para os funcionários que atuarão nos circuitos do evento, em especial os catadores de latinha.

"Buscamos garantir um trabalho decente durante o Carnaval. Temos ações voltadas para cordeiros, ambulantes e catadores de recicláveis, ampliando os investimentos nessa área, tanto na capital quanto no interior. Estamos criando centros de coleta seletiva, fornecendo equipamentos de proteção individual e coletivo, balanças, caminhões e prensas para facilitar o trabalho das cooperativas e impulsionar a renda das famílias que vivem da catação. O Carnaval também representa uma oportunidade para aumentar esses ganhos", destacou Augusto em entrevista ao Grupo A TARDE, durante o lançamento das ações e novidades do governo do Estado para o Carnaval 2025.

Outra preocupação da secretaria é garantir que esses trabalhadores recebam um valor justo pelo serviço realizado durante o evento. Augusto afirmou que a pasta realizará fiscalizações, inclusive no período pré-Carnaval.

"Também vamos acompanhar para que o valor pago por esses materiais recicláveis seja justo. Teremos uma equipe de fiscalização atuando de forma ininterrupta durante todos os dias da folia, incluindo o período anterior, com o Furdúncio e o Fuzuê, para assegurar uma venda justa desses materiais", garantiu.

Já a secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Ângela Guimarães, destacou que a pasta vem trabalhando em conjunto com os agentes policiais para combater casos de discriminação racial.

Durante o Carnaval, serão promovidas campanhas contra o racismo e a intolerância religiosa.

"Temos atuado em parceria com as forças de segurança, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Juventude e a Assistência Social na formação das forças policiais que estarão no Carnaval. Queremos garantir que nenhum episódio de discriminação, violência ou violação de direitos aconteça. Além disso, buscamos que esses agentes sejam multiplicadores da defesa desses direitos nas ruas, nos plantões e na circulação por todos os circuitos do evento. Esse é um trabalho que dura o ano inteiro para que possamos acolher da melhor forma possível visitantes e moradores que venham aproveitar o Carnaval", afirmou Ângela, em entrevista exclusiva.

"Além disso, todos os anos realizamos a campanha de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Com a campanha 'No Carnaval, racismo não tem folia', teremos equipes volantes nos circuitos, bairros e interior, além de pontos fixos para acolhimento de denúncias de violação de direitos e casos de racismo e intolerância religiosa", concluiu.