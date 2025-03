Paulo César: Carnaval de Salvador tem apoio de assistente virtual

MASSA/SALVADOR/PORTAL CARNAVAL 2024 Circuito Dodô se despede do Carnaval com grandes atrações. Na foto: Bloco Camaleão com Bell Marques. Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE Data: 13/02/2024 - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A segurança para o Carnaval 2025 foi reforçada por vários recursos tecnológicos da Polícia Civil da Bahia. Sendo uma das novidades, um assistente virtual nomeado Paulo César 2.0, funcionando por WhatsApp pelo número (71) 99606-5777, contando com suporte para as línguas espanholas e inglesa.

Além disso, a ferramenta orienta sobre localizações de delegacias e postos policiais em todos os circuitos, ajudando no registro de ocorrências pela Delegacia Virtual fornecendo informações de segurança.

Somado a isso, drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos serão utilizados para monitorar os circuitos auxiliando na identificação de movimentações suspeitas. Sendo operados por equipes especializadas dos Departamentos Especializado de Investigação Criminal (Deic), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), as máquinas fornecem imagens privilegiadas para as equipes que estão no campo.

O Posto Avançado de Gestão Estratégica, que fica na Avenida Oceânica, foi aprimorado para que as tomadas de decisões fossem mais rápidas eficazes, com uma ala de monitoramento funcionando sem parar. Além disso, o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e o Instituto de Segurança Pública, Estatística e Pesquisa Criminal (ISPE) vão analizar relatórios de ocorrências e dados para orientar as equipes ostensivas e veladas.

O aplicativo Agente de Campo, do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), foi aprimorado com mais recursos e permite aos policiais receberem, em tempo real, a geolocalização das ocorrências registradas pelos cidadãos. A ferramenta facilita o direcionamento preciso das equipes infiltradas ou ostensivas nos circuitos, garantindo maior agilidade na repressão de crimes, especialmente furtos e roubos de celulares.

As informações são triadas por analistas e enviadas diretamente para os celulares dos policiais em atuação, permitindo respostas rápidas e precisas sem comprometer o fluxo da festa. Por fim, equipes do Departamento de Gestão Tecnológica, Telecomunicações e Inovações (DGTI) estarão presentes nas unidades operativas, garantindo o funcionamento contínuo dos sistemas digitais.

Policiais velados também vão atuar no Circuito Batatinha (Pelourinho) para coibir crimes e reforçar a segurança local. Com essas inovações, a Polícia Civil aposta na tecnologia para aprimorar suas estratégias operacionais, ampliar a prevenção e melhorar o atendimento ao público durante o maior evento de rua do mundo.