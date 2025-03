Sala de Imprensa do Carnaval é inaugurada em homenagem a José Carlos Teixeira

A cerimônia contou com a presença do filho de João Carlos Teixeira, o jornalista João Pedro Pitombo - Foto: Betto Jr./Secom PMS

A Sala de Imprensa do Carnaval 2025, localizada no Campo Grande, no Circuito Osmar, foi inaugurada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, na tarde desta quinta-feira, 27, em homenagem ao jornalista José Carlos Teixeira, falecido em outubro de 2024, aos 76 anos.

A escolha do nome de José Carlos Teixeira para o local se deve à longa trajetória profissional de mais de cinco décadas no jornalismo, sempre dedicada à informação e à cobertura dos principais eventos da Bahia, incluindo o Carnaval.



A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, da secretária de Comunicação (Secom), Renata Vidal, além de familiares e amigos do homenageado, como a jornalista Lenilde Pacheco, que conviveu com José Carlos por 15 anos, e o filho, o jornalista João Pedro Pitombo.

Durante o discurso, o prefeito Bruno Reis mencionou a importância da homenagem. “Esta é uma homenagem a um grande jornalista baiano, motivo de orgulho para todos nós, assim como para sua família e para todos os jornalistas da nossa cidade. Principalmente para a nova geração que está chegando agora e precisa se espelhar em grandes exemplos para nortear sua caminhada", declarou.

"Quando, infelizmente, ele nos deixou, tomamos imediatamente a decisão de prestar essa justa e merecida homenagem neste ano. Ele, que era um grande jornalista, era casado com uma jornalista, e seu filho, uma grande referência, também seguiu a carreira jornalística. Ele inspirou sua própria família. Essa homenagem é para um jornalismo que presta um verdadeiro serviço à sociedade", acrescentou Reis.

Reconhecimento e legado

A secretária de Comunicação, Renata Vidal, se emocionou durante a inauguração do espaço e citou a importância do trabalho da imprensa principalmente durante a folia soteropolitana.

“Eu fico sempre muito feliz por abrir esta sala de imprensa, porque é uma maneira singela e modesta de homenagear e reconhecer o trabalho da imprensa durante o Carnaval. Nos esforçamos tanto para fazer a maior festa de rua do planeta, o maior Carnaval do mundo, e isso não teria tanto valor se o nosso trabalho e o da imprensa não pudessem mostrar isso para o mundo", ressaltou.

"Esta sala de imprensa é uma forma de agradecer e expressar nosso respeito. Todo ano escolhemos um profissional, um colega, para homenagear. E este ano, fico muito emocionada, pois escolhemos homenagear José Carlos Teixeira. Sei que ele ficaria muito feliz com essa homenagem, mas, infelizmente, ele não está aqui. No entanto, está muito bem representado, pois, ao olhar para esta sala, vejo aqui não só sua família, mas também tantos amigos e pessoas que o amavam, o admiravam e o respeitavam profundamente, e que tanto aprenderam com ele", completou a titular da Secom.

Filho de José Carlos, o jornalista João Pedro Pitombo também falou sobre a perda repentina do pai e a importância do legado deixado.

"Foram 76 anos de um jornalista muito atuante, escrevendo, produzindo e se sentindo realizado por estar fazendo o que amava. Isso nos faz refletir sobre nossa profissão. O senso de missão que ela traz, o respeito pelas coisas que realmente importam, como a Bahia, suas expressões culturais, e, claro, o Carnaval, que sempre esteve presente em seus artigos. Como estou falando com colegas jornalistas, queria deixar o exemplo que tive dentro de casa, não apenas da pessoa séria, respeitosa e zelosa que meu pai foi, mas também do profissional dedicado e rigoroso que ele sempre se mostrou. Acho que isso é fundamental na nossa profissão", afirmou.

Espaço

Após a cerimônia, foi apresentado o novo espaço dedicado à imprensa durante o Carnaval. A Sala de Imprensa, com 97 m² de área, oferece suporte aos profissionais que irão cobrir a festa.

O espaço é climatizado e conta com capacidade para mais de 20 computadores, além de uma sala para coletivas de imprensa, almoxarifado, copa e uma sala de reunião, onde o prefeito, secretários e outros gestores municipais realizarão balanços diários dos serviços prestados durante a folia.