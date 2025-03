Palco do Reggae começa nesta sexta com mais de 30 shows no Pelô

- Foto: Lucas Malkut

Em seu quarto ano, o Palco do Reggae começa nesta sexta, 28, e vai até 4 de março na Praça Jubiabá (Casa Cultural Reggae - Pelourinho), das 17h30 à meia noite, diariamente. Aberta aos amantes do reggae, a iniciativa da ativista e produtora cultural, Jussara Santana, é voltada para foliões regueiros que não são beneficiados na festa com um ponto de encontro musical do gênero.

A programação contará com 21 bandas, 05 djs e 04 sound system, buscando dar visibilidade a grupos novos e já conhecidos da cena do reggae em Salvador, como DJ Ras Peu, Zimbabwe Roots, Tikão e Banda Santuaryo, Jô Kallado e Kamaphew Tawá & Banda Aspiral do Reggae, dentre outros.

Serão cinco dias seguidos de festa, resultado de uma construção coletiva de artistas, produtores e agentes da cadeia produtiva da cultura reggae em Salvador.

O Palco do Reggae tem patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA), Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur).