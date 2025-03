Pernambucano curte a folia com fantasia de personagem icônica

Denilson afirmou que fantasia fez sucesso antes mesmo de chegar no circuito - Foto: Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Se tem uma hora em que a criatividade é usada é no Carnaval. Não foi diferente no circuito Barra-Ondina, onde muitos foliões se destacam por suas fantasias. É o caso do pernambucano Denilson Souza, um publicitário de 26 anos, que escolheu a icônica personagem Nazaré, interpretada por Renata Sorrah na novela "Senhora do Destino", para brilhar na avenida este ano.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Denilson revelou a paixão que o levou a escolher Nazaré como inspiração para sua fantasia. "Desde criança sou apaixonado pela personagem, pela Renata Sorrah. Amo, amo, amo! Então decidi que neste Carnaval, sairia Nazaré", conta.

Denilson afirmou que a fantasia fez sucesso antes mesmo de chegar no circuito. "Quando saí do apartamento, todo mundo me parando. Com certeza está fazendo sucesso".

O folião revelou ainda como fez a composição da fantasia. "A boneca que estou usando é de uma prima minha, o vestido comprei em um brechó e a peruca é do meu amigo", detalha.

Denilson diz que não é um novato no Carnaval de Salvador. Esta é sua quinta vez participando, e ele nunca deixa de impressionar com suas fantasias feitas por ele mesmo. "Eu sempre faço minhas fantasias. No próximo dia, vou sair de Maria Bethânia", revela.