Rei Momo 2024: 10 finalistas disputam a coroa carnavalesca | A TARDE

Nove dos dez candidatos a Rei Momo de 2024 estiveram presentes na manhã desta quinta-feira, 18, no Clube Fantoches da Euterpe, localizado no Largo 2 de Julho. Eles participaram de uma reunião para definir detalhes com a comissão organizadora de como será realizado o anúncio para o Carnaval deste ano. Entre os candidatos, aparece o tricampeão da disputa e representante da coroa de 2023, Alan Nery. Neste ano, ele disputa o posto com Jorge França, Edgar Nascimento, Devison Mascarenhas , Adilson Guedes, Dallas, Elton Alves, Marcelo Cancio de Jesus e Adelbal Rodrigues.

Em entrevista concedida ao Portal A TARDE, Alan Nery destacou a importância de estar novamente concorrendo ao título de Rei Momo do Carnaval de Salvador. Novo representante da folia será escolhido em evento realizado no dia 27 de janeiro

"Esse título vem por conta da grande bagagem cultural que eu já tenho na minha vida, por fazer parte do movimento cultural, também sou ator. E aí, junto com os meus amigos, quando vai chegando no Carnaval, a gente fica muito feliz. E isso nos impulsiona a representar o maior carnaval do planeta. Naquele momento que a gente está lendo o concurso, a gente está sendo escolhido para representar o maior carnaval do planeta, ser o símbolo da festa popular, a maior festa popular do mundo, e isso que nos deixa com muita alegria", afirma.

Ele disse que se considera um dos favoritos pela experiência que tem na carreira. "Sou realmente, eu me considero um dos favoritos, até porque eu já tenho uma grande experiência, já fui três vezes e se eu ganhar essa será a quarta. Já ganhei três, perdi três, então carrego uma grande bagagem para mim, já de experiência do concurso, já sei algumas táticas, digamos assim, de como participar para dar o melhor de mim e tenho certeza que eu vou estar aí entre os finalistas", pontua.

Rei Momo 2024: 10 finalistas disputam a coroa carnavalesca

Coordenador do concurso, Reginaldo Santos destacou a simbologia do Rei Momo para o Carnaval, reforçando a boa relação que tem com todos os candidatos, sem destacar o favorito. Ele explicou ao Portal A TARDE que todas as decisões são tomadas pelos próprios participantes, que ajudam a compor a comissão organizadora.



"Eu tenho certeza que os jurados que serão escolhidos vão saber apontar como aquele que efetivamente tenha a capacidade de reinar e é esse o meu papel, é apenas administrar isso tudo pra que tudo dê certo e a gente possa estar todo ano fazendo esse concurso e qualificando as pessoas para ter cada vez melhor um Rei Momo para a nossa cidade", diz.

O coordenador explica que para ser Rei Momo é importante ter compromisso social. Ele destaca que no Carnaval de 2023 foram arrecadadas 948 bolsas de sangue em parceria com o Hemoba, o que ajuda a explicar algumas das ações importantes que são levadas em consideração durante os dias de folia.

"Há cinco anos nós começamos a fazer as campanhas inserindo o Rei Momo dentro do contexto social, com a campanha de alimento, com a campanha de doação de sangue junto ao Hemoba. Isso tem dado um resultado muito bom, na verdade", explica.

Se por um lado, o prêmio de R$ 10 mil pode contribuir para o vencedor, a gratificação de carregar a coroa do Rei Momo durante o Carnaval de Salvador pode ser ainda maior. Apoiado em ações sociais e no trabalho artístico, o candidato Adilson Guedes quer vencer o concurso pela primeira vez. Ele contou ao Portal A TARDE que já disputou em outra oportunidade e está se sentindo pronto para receber a chave da cidade diretamente da mão do prefeito Bruno Reis.

Rei Momo 2024: 10 finalistas disputam a coroa carnavalesca

"Eu estou mais preparado, já sei como é que funciona, então como eu já levo a alegria na cidade, os artistas plásticos, faço arte itinerante e arte de rua. Já faço vários personagens, como o Doutor Vacina, que eu fiquei 2 anos com a falta de eventos, eu acho que a festa momesca você tem que ter alegria, mas minha alegria é diferenciada com a arte, e me alegrei o ano em todo, só vou trazer pra cá pro Rei Momo e ver se eu vou alcançar a coroa pra ter o reinado", destaca.

Para Jairo da Mata, presidente da Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, o Rei Momo representa o próprio Carnaval. "É o símbolo maior da festa, é o Rei Momo que carrega todo o atributo da festa, da sátira, da esculhambação no bom sentido da festa. É ele que simboliza todo esse arcabouço carnavalesco. Portanto, o coroamento do Rei Momo é o coroamento da festa. É o Rei Momo que representa tudo isso", comenta.

Rei Momo 2024: 10 finalistas disputam a coroa carnavalesca

Representatividade



Além de representar a alegria e a irreverência do Carnaval de Salvador, o Rei Momo pode alcançar os mais diversos públicos. Para o tricampeão e candidato Alan Nery, é um bom momento para contribuir também para o conhecimento da população.

"A diversidade é um tema que tem que ser debatido, eu levo isso para todos os lugares que eu vou. Eu faço parte do movimento LGBT de Lauro de Feitas, a gente defende isso e eu acho que quanto mais a gente tocar nesse assunto, mostrar para a sociedade, a gente consegue quebrar algumas barreiras. A gente pode usar também a figura do Rei Momo para quebrar essas barreiras e conseguir se comunicar com as pessoas que não entendem sobre o assunto nesse momento. Falar de diversidade à frente do Rei Momo é um momento muito especial, tenho certeza que a gente vai celebrar isso juntos", aponta.

Ele contou ao Portal A TARDE o que espera dos dias de folia deste ano. "Abrir a cabeça, tirar gente do armário, jogar purpurina, vai ser um Carnaval maravilhoso, tenho certeza que esse vai ser um dos maiores Carnavais aqui de Salvador", finaliza.