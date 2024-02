Saiba como evitar golpes do PIX no carnaval | A TARDE

Os foliões já se preparam para levar os itens básicos de ‘sobrevivência’ para os dias de carnaval. Além de protetor solar, água, ‘doleira’ e uns trocados, o folião também não deve se esquecer da segurança. Se levar o aparelho celular, então, deve estar atento aos golpes do PIX, comuns nesse período do ano.

O especialista em PIX, Wellington Silva, alerta para os golpes mais recorrentes com o queridinho entre os clientes brasileiros, que só 17,2 milhões somente em 2023. Nesta época do ano, golpes como de contas falsas de pagamento com QR Code, hackeamento de dispositivos para a criação de contas bancárias, roubo de contas nas redes sociais voltam à tona com toda a força.

A C&M Software, primeira PSTI homologada pelo BACEN, atua de maneira ativa na construção de mecanismos de segurança e praticidade para as empresas que desejem participar do Sistema Brasileiro de Pagamentos. Hoje em dia os bancos utilizam biometria e senha para efetuar as transações, porém é importante ter o máximo de segurança possível.

“A solução Corner SPI/X provêm serviços de tecnologia e infraestrutura para que uma instituição financeira seja participante do Pix, com um antifraude robusto e totalmente adequado à Resolução 147 do Banco Central”, finaliza Wellington.

Dicas

Para evitar dores de cabeça com eventuais golpes no carnaval, o especialista recomenda que no aparelho celular do folião tenha proteção com antivírus e antimalware atualizados para realizar transações.

“Antes de efetuar qualquer transferência, verifique minuciosamente as informações do destinatário; evite aceitar solicitações de dinheiro inesperadas e nunca compartilhe informações pessoais, como senhas ou PINs”, aconselha o profissional.

Confira algumas outras recomendações do Gerente de Produtos da C&M Software:

1. Antes de sair de casa, qual a prevenção que o usuário do PIX precisa ter para evitar dores de cabeça?

Quando sair de casa, sendo um usuário PIX, é crucial adotar precauções para garantir a segurança das transações. O usuário deve sempre se certificar se seus dispositivos estão protegidos com antivírus e antimalware atualizados. Antes de efetuar qualquer transferência, verifique minuciosamente as informações do destinatário; evite aceitar solicitações de dinheiro inesperadas e nunca compartilhe informações pessoais, como senhas ou PINs. Mantenha um monitoramento constante de suas transações e, se disponível, utilize a autenticação de dois fatores para reforçar a segurança. Em caso de dúvidas ou preocupações, este não deve hesitar em contatar a instituição financeira para suporte.

2. Em caso de desconfiança de golpe, qual medida tomar?

É fundamental que o usuário esteja constantemente atualizado sobre os canais de comunicação utilizados por sua instituição financeira. Golpistas frequentemente usam ligações, mensagens de texto, WhatsApp e e-mails para realizar fraudes. Antes de clicar em links ou fornecer qualquer informação, é essencial verificar a autenticidade do contato e garantir que seja realmente a instituição financeira. Em caso de suspeita de golpe, é recomendável entrar em contato imediatamente com a instituição financeira. Se houver uma tentativa de golpe em que o fraudador se faz passar por uma pessoa próxima ou da família, solicitando um Pix, o usuário deve tentar confirmar a situação entrando em contato com a pessoa real ou alguém próximo para verificar qualquer alteração nos detalhes de contato. Se o golpe for confirmado, é crucial registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar, contatar imediatamente a instituição financeira e buscar reaver o valor por meio do MED - Mecanismo Especial de Devolução.

3. Se houver furtos ou roubos de aparelho celular, qual o primeiro passo o cliente precisa ter para minimizar os danos?

Se o seu celular for roubado, aja rapidamente: limpe os dados remotamente por meio de sua conta Apple ou Google. Em seguida, comunique à operadora para desativar o chip e bloquear a linha. Registre um boletim de ocorrência online e, com esse documento, bloqueie o IMEI do celular junto à operadora. Esteja atento a possíveis golpes, evitando fornecer dados sensíveis a contatos suspeitos. Além disso, considere utilizar o App Celular Seguro do Governo Federal, que permite cadastrar uma pessoa de confiança capaz de bloquear remotamente todas as funções do celular em caso de furto.

4. Quais são os golpes mais comuns em festas como o carnaval?

Furtos de aparelhos, roubo de dados e clonagem. Para evitar esses golpes, o usuário deve tomar muito cuidado onde e quando utiliza o seu aparelho, o mantendo em um local seguro e pouco visível. Ao utilizar, principalmente quando acessar a conta da sua instituição para realizar um pagamento, se não há ninguém olhando seus dados e senha. Além disso, evitar atender qualquer central de atendimento quando estiver festejando, pois se não dada a devida atenção, poderá ceder dados ou até realizar ações que facilitem ou efetuem a aplicação de golpes. Outra ação importante é ativar o máximo possível de camadas de segurança: biometria, senhas e dupla validação. Tomar cuidado com quem está recebendo o Pix e com os QRCodes apresentados, pois estes podem conter um valor já definido e, numa possível falta de atenção, o usuário realizar um pagamento num valor muito superior ao do produto.

5. Quais ferramentas o PIX tem para evitar golpes? E o que ainda precisa ser melhorado para continuar evitando ações criminosas?

As instituições financeiras são obrigadas a ter mecanismos antifraude, para evitar golpes. A C&M Software dispões para estas um mecanismo que valida tanto o envio quanto o recebimento de Pix, a fim de evitar golpes e ações fraudulentas. Um outro mecanismo importante é a comunicação e orientação da Instituição Financeira aos seus clientes, mobilizando estes a estarem sempre antenados nas melhores práticas para evitarem cair em golpes.