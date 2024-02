Secretário de Mobilidade espera que carnaval seja de "tranquilidade" | A TARDE

Foi dada a largada para as festas pré-carnavalescas na capital baiana. Como um esquente para a folia momesca, soteropolitanos e turistas se reúnem neste sábado, 4, no Circuito Orlando Tapajós, Ondina-Barra, para curtir o ‘Fuzuê’, promovido pela Prefeitura. Presente no evento, o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller comentou sobre as suas expectativas para os pré-festejos.

“Esse é um esquente, evidentemente, um esquente importante para que a gente possa operacionalizar tudo o que foi planejado durante o ano. Então, esse é um dia mais tranquilo, onde as equipes já estão executando as operações definidas. Mas, eu tenho certeza que será um carnaval de muita paz e muita tranquilidade”, contou ao Portal A TARDE.

Questionado sobre a recomendação do Ministério Público (MP-BA) para a passarela que vem sendo montada para o uso dos ambulantes no carnaval, Muller se esquivou do assunto e afirmou que “não está acompanhando [o caso]”. Na oportunidade, o titular da Semob também pontuou que a iniciativa deve ser “enaltecida”.

“Eu não estou acompanhando, de fato, porque não é a nossa pasta. Mas, eu tenho certeza que toda iniciativa que visa tratar o ambulante com mais dignidade, dando mais espaço [aos ambulantes] e aos foliões também, merece ser enaltecida e tenho certeza que vai dar certo”, concluiu.

Confira entrevista

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Entenda a obra

Construída na areia, a estrutura vai funcionar como uma extensão do calçadão da praia, entre o Farol da Barra e o Barravento, em que os trabalhadores informais poderão colocar o isopor.

Com aproximadamente 500 metros de plataforma, a expectativa é que entre 350 e 400 ambulantes poderão trabalhar no trecho caso a situação seja regularizada, conforme o diretor geral de serviços públicos da Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop), Alysson Carvalho. A extensão do calçadão ficará no mesmo nível da rua e será reservada aos trabalhadores.