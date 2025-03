Segundo dia do Carnaval tem queda de acidentes com vítima em Salvador

No segundo dia de festa de 2024, foram 11 pessoas feridas em acidentes - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A sexta-feira, 28, segundo dia do Carnaval de Salvador 2025 teve saldo positivo no quesito segurança viária. A quantidade de acidentes de trânsito com vítimas diminuiu 72% em comparação com o mesmo dia da festa no ano anterior.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou apenas três acidentes com vítimas na sexta, com três pessoas feridas. No segundo dia de festa de 2024, foram 11 pessoas feridas em acidentes.

O superintendente de Trânsito, Decio Martins, comentou as ações adotadas pelo órgão municipal durante o Carnaval. "Como nos anos anteriores, estamos com uma operação muito bem estruturada. Este ano, trouxemos inovações, como a implementação do ponto de embarque e desembarque para motos na Praça Brasil”, disse.

“A estratégia está sendo um sucesso, pois favorece a fluidez do trânsito, principalmente na Avenida Centenário, via onde registramos intenso fluxo de veículos e motos. Aliado a isso, nossos agentes estão posicionados em pontos estratégicos para agir com a maior agilidade diante de qualquer intercorrência. Essas ações planejadas afetam de maneira positiva na segurança viária, com a redução de ocorrências de sinistros", completou Decio.

A circulação pelos portais de controle de acesso às zonas de restrição cresceu 77%. Os equipamentos eletrônicos da Transalvador registraram quase 70 mil passagens pelos portais, contra cerca de 40 mil no mesmo período do ano passado.

Com operação 24h, o BRT transportou nos dois primeiros dias de Carnaval, através das linhas B4 e B5, 62% a mais de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram quase 128 mil usuários do sistema durante a folia este ano, contra cerca de 78,6 mil no mesmo intervalo em 2024.

Só na sexta-feira, 28, a quantidade de passageiros cresceu 51%. Foram mais de 51 mil usuários, contra 34 mil no ano passado. O total de viagens do BRT no segundo dia de festa aumentou 40% - foram 1.261, diante de 895 em 2024.

Já todo o sistema de transporte da cidade registrou mais de 360 mil passageiros na sexta. A linha gratuita Lapa - Calabar transportou mais de 81 mil pessoas e realizou 2.020 viagens. Foram registrados cinco atos de vandalismo em ônibus.

O Elevador Lacerda, reaberto esta semana após requalificação, foi utilizado por quase 20 mil passageiros, o que representa uma alta de 68% em relação à sexta de Carnaval do ano passado. Mais de 5 mil passageiros usaram o Plano Inclinado Liberdade-Calçada.

A ocupação hoteleira continua em alta, aproximando-se da capacidade máxima da rede. Segundo o Observatório de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a ocupação hoteleira atingiu 90,5% na sexta-feira, equivalente a uma variação positiva de 6,5% em relação ao mesmo dia da festa em 2024. Em comparação com a quinta (27), a ocupação hoteleira subiu 7,1%.

A chegada dos visitantes permanece intensa no aeroporto e na rodoviária de Salvador. Foram 11.527 passageiros desembarcados em 88 voos e outros 19.062 que chegaram em 344 ônibus.

De acordo com pesquisa realizada pela Ouvidoria, 38,5% dos visitantes chegaram à capital baiana de avião, 24,8% de ônibus, 19,2% de carro, enquanto 27,5% utilizaram outro meio.

Os atendimentos de saúde caíram 20% nesta sexta-feira, em relação ao mesmo período em 2024. Houve queda em todos os tipos de atendimento, com exceção dos relacionados à enfermagem, como curativo, aferição da pressão arterial, glicemia e temperatura corporal, que continuam na média entre os dois anos.

Os módulos de saúde instalados nos circuitos garantiram 96% de resolutividade na sexta. Do total de 1.026 atendimentos, apenas 45 pacientes (4%) precisaram ser transferidos para UPAs ou hospitais para uma avaliação especializada.

Os quadros clínicos seguem liderando o número de atendimentos, com 797 ocorrências; seguidos por 91 casos de bucomaxilofacial; 35 de enfermagem e 14 cirúrgicos.

O Circuito Dodô (Barra/Ondina) lidera o número de ocorrências, com 724 atendimentos (71%), seguido por Osmar (Centro) com 223 casos (22%), Batatinha (Pelourinho) com 60 (6%) e o Carnaval nos bairros com 19 (2%).

A Guarda Civil Municipal (GCM) registrou somente duas ocorrências no segundo dia de festa, número igual à sexta-feira de Carnaval do ano passado. Um homem com uma faca e produtos proibidos para comercialização tentou impedir a apreensão dos materiais pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) no Campo Grande. Uma guarnição da GCM acompanhava a operação e auxiliou na apreensão dos itens.

Já na região do Barra Center, uma equipe da Guarda atuou para conter uma briga generalizada. Um dos envolvidos resistiu à abordagem e tentou tomar a arma dos agentes. Contido, ele foi levado para o posto médico e, em seguida, encaminhado para o módulo policial para a formalização do boletim de ocorrência e demais medidas cabíveis.

Foram acolhidos 477 filhos de ambulantes cadastrados que trabalham na festa, a maioria (141) na faixa etária de 0 a 3 anos. As escolas Casa da Amizade, Santa Terezinha e Oswaldo Cruz, localizadas na região do circuito Dodô, totalizaram 272 crianças e adolescentes acolhidos.

Não foram registrados na sexta casos de violência contra a mulher nas unidades da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) registrou 10.161 interações com o WhatsApp oficial da Prefeitura de Salvador, sendo o De Olho no Trio, que aponta a localização em tempo real das atrações nos circuitos, o serviço mais procurado, com 9.951 interações. O Onde É Meu Camarote, que mostra onde ficam os camarotes da folia, ficou em segundo lugar, com 99 interações.

Também foram registradas 180.717 aparelhos conectados ao Conecta Salvador, rede de internet de alta velocidade sem fio da Prefeitura. O tráfego de dados utilizados por esses aparelhos foi de 1,77 TB na sexta-feira.