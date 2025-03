Seis cuidados para fortalecer a saúde durante e depois do Carnaval

Circuito Osmar - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas no Brasil, marcada pela alegria, dança, música e uma dose extra de energia. Porém, após dias de intensa diversão, é comum sentir o impacto físico e emocional da folia. Para garantir que a saúde não seja comprometida durante e após o evento, é essencial adotar alguns cuidados que promovem o bem-estar.

Por isso, antes de sair pulando nos bloquinhos, vale a pena investir em alguns cuidados que vão ajudar seu corpo a aguentar o ritmo intenso do Carnaval 2025 sem perrengue. Veja abaixo seis dicas para fortalecer a saúde e recuperar o corpo de maneira eficiente.

1. Hidratação é fundamental

Durante o Carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas e a alta temperatura exigem que o corpo seja bem hidratado. A desidratação pode causar fadiga, dores de cabeça e cansaço extremo. Nutricionistas indicam que a hidratação deve ser feita com antecedência para prevenir a desidratação. Por isso, beba muita água, além de sucos naturais e isotônicos, para repor os líquidos e sais minerais perdidos. Os sucos de frutas são uma ótima opção, pois além de hidratar, fornecem um açúcar natural (frutose) que repõe a energia gasta e impede a hipoglicemia.

2. Alimente-se adequadamente

Alimentos pesados e de difícil digestão podem prejudicar a energia durante a folia. Aposte em refeições leves e equilibradas, priorizando frutas, vegetais e proteínas magras. Evitar frituras e alimentos excessivamente gordurosos também ajuda a manter a disposição. Quando comer fora de casa, dê preferência a alimentos produzidos na hora e evite fast foods. Estar bem alimentado também ajuda a reduzir os efeitos do consumo de álcool.

3. Cuidado com o álcool

Embora o Carnaval seja um momento de descontração, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde. O álcool desidrata o corpo e sobrecarrega o fígado. Se beber, faça pausas e intercale com água ou sucos, além de evitar bebidas altamente alcoólicas em grande quantidade.

4. Proteção solar é essencial

Com a exposição ao sol intensa durante os blocos e festas de rua, o uso de protetor solar é indispensável. Opte por produtos com fator de proteção (FPS) adequado à sua pele e reaplique a cada duas horas. Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de chapéus, camisetas e protetores solares, reaplicado-os de duas em duas horas.

5. Descanse sempre que possível

A falta de sono durante os dias de Carnaval pode afetar o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a doenças. Tente reservar momentos para descansar e recarregar as energias. Dormir bem é fundamental para manter a disposição e o bom funcionamento do organismo.

6. Pratique atividades físicas com moderação

Embora a dança seja uma das grandes atrações da festa, é importante saber quando descansar para não forçar os músculos e articulações. Alongamentos e caminhadas leves podem ser boas alternativas para evitar lesões e cansaço excessivo.

Recuperação e cuidados pós-Carnaval

Passados os dias de Carnaval, é normal sentir os efeitos do cansaço acumulado. Além das dicas de alimentação e hidratação, é importante fazer um check-up se houver sinais de doenças mais sérias, como febre ou mal-estar prolongado. Um descanso adequado, com uma rotina de sono regular, contribuirá para recuperar a energia e evitar o estresse pós-folia.

É importante investir na recuperação do organismo. Consuma alimentos ricos em nutrientes que ajudem a repor os minerais e vitaminas perdidos. Vitaminas do complexo B, como as encontradas em ovos e grãos integrais, além de alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, são essenciais para restabelecer o equilíbrio do corpo.