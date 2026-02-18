Menu
CARNAVAL
CARNAVAL 2026

Tá com ressaca? veja 3 dicas para combatê-la após o Carnaval

Saiba como hidratar, desintoxicar o organismo e retomar a rotina com energia após os dias de folia

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/02/2026 - 7:09 h | Atualizada em 18/02/2026 - 7:42

Bebidas alcoolicas
Bebidas alcoolicas -

O Carnaval passou como um furacão. Com ele, vieram a festa, a alegria e uma energia contagiante, sem ele, restam o cansaço e a ressaca, temida por muitos devido ao exagero nas bebidas alcoólicas.

Para acudir aqueles que curtiram a folia com todo o gás, segue três dicas essenciais para recuperar o organismo e reorganizar a rotina com mais facilidade.

Hidratação

Hidratar o corpo é essencial para aliviar sintomas como dores de cabeça e a fadiga. Durante a folia é muito comum o corpo apresentar sinais de desidratação por conta do alto gasto calórico e do calor em que o corpo é exposto. Além de água, consuma bebidas ricas em eletrólitos, como água de coco, sucos naturais e isotônicos, eles ajudam a repor minerais perdidos durante a folia.

Refeições leves e descanso

O cansaço pós Carnaval ultrapassa a esfera física, vai para o lado metabólico do corpo. Para recuperar a sua energia, priorize refeições leves e nutritivas, evitando frituras, cafeína, alimentos processados, fast food, pois podem irritar o estômago e causar mal-estar.

Dê preferência a proteinas magras, e as gorduras boas, alimentos e frutasricos em vitaminas, como banana e laranja, que fortalecem o sistema imunológico. Além de uma boa qualidade de sono que é fundamental para recuperar a energia do organismo.

Desintoxicação

Depois de dias de festa, o seu fígado e o sistema digestivo podem estar funcionando de forma desregulada e sobrecarregada. Para auxiliar na desintoxicação, utilize chás diuréticos e digestivos, como de hibisco, chá verde e gengibre, pois ajudam a eliminar toxinas do corpo.

Alimentos anti-inflamatórios, como cúrcuma, alho e azeite de oliva extravirgem podem auxiliar na recuperação do organismo.

Para regular a flora intestinal, o consumo de iogurte natural, kefir e kombucha são benéficos após o período de alimentação desregulada.

x