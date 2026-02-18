Menu
HOME > SALVADOR
QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Vai chover no Arrastão? Confira a previsão para esta quarta em Salvador

Temperatura deve variar entre 23°C e 31°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/02/2026 - 6:50 h

Tradicional Arrastão de Carnaval
A quarta-feira de Cinzas, 19, dia do tradicional Arrastão em Salvador, terá um clima semelhante ao registrado nos últimos dias de Carnaval, com sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia, segundo informações do Climatempo. À noite, a previsão indica tempo firme, com poucas nuvens.

Durante a madrugada, há registro de chuvas ocasionais, seguidas de períodos de sol com pancadas de chuva pela manhã e à tarde. À noite, o tempo permanece com algumas nuvens, sem previsão de chuva significativa.

A temperatura deve variar entre 23°C e 31°C, com umidade relativa do ar entre 77% e 88%. O vento sopra fraco, com direção ESE a 8 km/h.

Leia Também:

Ana Paula exalta sucesso do Circuito do Campo Grande: “Surpreendente"
Circuitos do Centro superam a Barra-Ondina no último dia de Carnaval
Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

O dia também traz boas notícias para quem gosta de ver arco-íris: a probabilidade de formação é alta, devido à combinação de sol e chuva passageira.

Arco-íris Arrastão em Salvador clima previsão do tempo quarta-feira de Cinzas temperatura

