Tenda “Oxe, me respeite!” garante acolhimento a mulheres na folia

Comportamento agressivo e insistente na paquera é alvo de críticas - Foto: Bruno Hierro/GOVBA

Espaço destinado à escuta, acolhimento e encaminhamento de mulheres vítimas de violência ou que necessitem de alguma proteção ou apoio imediato. Esse é o objetivo da Tenda “Oxe, me respeite!, disponibilizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Políticas para a Mulher (SPM), nos circuitos da folia.

As duas unidades, uma instalada em Ondina, na Avenida Milton Santos, e outra no Pelourinho, no estacionamento da Câmara Municipal, funcionam com o apoio de outros órgãos envolvidos na rede de proteção à mulher, como a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Proteção à Mulher, e a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Apoio à Mulher (DEAM).

De acordo com a superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra às mulheres da SPM, Camila Batista, um grande diferencial deste ano é a mudança conceitual do serviço oferecido, que passou acolher mulheres em situação de vulnerabilidade temporária, atuando de forma preventiva contra possíveis casos de violência.

Sobre as iniciativas preventivas, Camila também cita o trabalho de conscientização nos circuitos, com a entrega de tatuagens com a frase “Oxe, me respeite”, que reforça a ideia da campanha contra a importunação sexual no Carnaval, e dos laços “Oxe, eu respeito as mulheres”, distribuídas em blocos com predominância masculina.

“A gente tem uma equipe de sensibilização, que faz a entrega do nosso material, tanto a tatuagem, de forma qualificada, mas também do funil descartável e urinário”, disse. A entrega do funil urinário, assim como a distribuição de preservativos, é realizada nas tendas.

Abordada pela equipe da SPM no circuito Dodô, neste domingo (2), a atendente de telemarketing Vanessa Sampaio diz que, embora nunca tenha sido vítima de importunação sexual, tem amigas que já sofreram com o crime. “Acho que mulher merece respeito, independente da sua fantasia, independente do que estiver usando, tamanho de roupa, de short, o que for. Mulher merece respeito”, defendeu.

O comportamento agressivo e insistente na paquera também é alvo de críticas de alguns homens, como é o caso do lojista Jonathan Ferreira. “É um comportamento feio, né? Um comportamento agressivo que não pode ter. Nós homens, quando chegamos na mulher, deve ser com simpatia, com alegria, mostrando que a gente pode conquistar ela, não pela agressão, mas sim pelo jeito mais fácil, com simpatia, com alegria. Na “manha”. Não precisa de agonia”, orientou.