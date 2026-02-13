CARNAVAL
Tony Salles cancela desfile no Campo Grande após problema em trio elétrico
Cantor deixou circuito Osmar antes do previsto
Por Bianca Carneiro
Siga o A TARDE no Google
O cantor Tony Salles precisou cancelar seu desfile já em andamento no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, após o trio elétrico que comandava apresentar problemas técnicos. A informação foi confirmada pela equipe do artista.
Tony animava uma multidão quando anunciou que o desfile seria encerrado antes do previsto. A interrupção aconteceu na altura do Relógio de São Pedro, um dos pontos tradicionais do trajeto.
Leia Também:
Esta foi a segunda vez que o cantor se apresentou nas ruas do Carnaval de Salvador em 2026. Apesar do imprevisto, a agenda segue mantida: Tony retorna à folia na sexta-feira, 14, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).
O encerramento da participação do artista no Carnaval está previsto para o domingo, 16, quando ele comanda o tradicional bloco As Muquiranas, novamente no Campo Grande.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que causou a falha no trio elétrico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes