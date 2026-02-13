Tony Salles cancela desfile no Campo Grande após problema em trio elétrico

Siga o A TARDE no Google

Tony animava uma multidão quando anunciou que o desfile seria encerrado - Foto: Reprodução

O cantor Tony Salles precisou cancelar seu desfile já em andamento no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, após o trio elétrico que comandava apresentar problemas técnicos. A informação foi confirmada pela equipe do artista.

Tony animava uma multidão quando anunciou que o desfile seria encerrado antes do previsto. A interrupção aconteceu na altura do Relógio de São Pedro, um dos pontos tradicionais do trajeto.

Esta foi a segunda vez que o cantor se apresentou nas ruas do Carnaval de Salvador em 2026. Apesar do imprevisto, a agenda segue mantida: Tony retorna à folia na sexta-feira, 14, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

O encerramento da participação do artista no Carnaval está previsto para o domingo, 16, quando ele comanda o tradicional bloco As Muquiranas, novamente no Campo Grande.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o que causou a falha no trio elétrico.