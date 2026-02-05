Menu
HOME > CARNAVAL
NOVIDADE

Unidades de saúde da Bahia ganham reforço durante o Carnaval 2026

Os plantões contarão com atendimentos especializados

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/02/2026 - 18:57 h

A ação é realizada pelo Governo da Bahia
A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) preparou uma ação especial de reforço durante o Carnaval 2026 na Bahia. O órgão do Governo do Estado informou que haverá seis novos postos de atendimento neste ano, distribuídos nos circuitos da folia da capital e do interior do estado.

Em Salvador, as unidades ficarão localizadas no circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina, com a realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. Além das testagens, os postos também oferecerão atendimento médico. As cidades de Juazeiro, Itabuna, Porto Seguro e Brumado também serão contempladas com as unidades de saúde.

“A inovação desse ano é que não precisa mais se deslocar para a Unidade Básica de Saúde. O tratamento se inicia no próprio posto de testagem. No Carnaval mesmo o cidadão terá acesso a todos esses serviços”, destacou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

x