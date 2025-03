Vovô do Ilê desabafa sobre falta de reconhecimento: “Triste”

Vovô do Ilê, presidente e fundador do Ilê Aiyê - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Presidente e fundador do primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê, Vovô do Ilê fez um desabafo sobre a falta de reconhecimento aos feitos do grupo que impactaram e mudaram o Carnaval da Bahia. Em conversa com a imprensa durante a saída do Ilê, que aconteceu neste sábado, 1º, no Curuzu, em Salvador, ele afirmou que está triste com a situação.

“Tudo que vem do povo negro é minimizado. Se não fosse o Ilê Aiyê, essa mudança do Carnaval, no ritmo e na musicalidade [não existiria]. Antes do Ilê, o Carnaval da Bahia era todo voltado para o frevo de Pernambuco. Nós trouxemos essa cadência, esse ritmo cadenciado, o colorido e o diferente. Mas o pessoal não dá importância para isso”, lamentou.

Em seguida, Vovô citou a axé music: “Aí anos depois, surge a axé music e tudo o que se fala é sobre a axé music e se esquece onde foi o começo de tudo”.

O presidente do Ilê disse que, mesmo sendo um dia de celebração, ele está triste devido à falta de reconhecimento. “Nós sempre estamos na resistência e vamos continuar celebrando a importância do povo negro, a contribuição do povo negro nessa cidade”, finalizou.