"Yabadabadoo!" Fred e Barney invadem o Carnaval da Barra e fazem sucesso

Professor de biologia Tiago Luis, vestido de Fred Flinston e o estudante Eduardo Chagas, de Barney Flinston - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

Direto da Idade da Pedra para o Carnaval: Barney Rubble e Fred Flintstone, do desenho animado Os Flintstones, ganharam vida no Circuito da Barra, em Salvador, com uma dupla de foliões nesta sexta-feira (28).

O professor de biologia Tiago Luis, vestido de Fred Flinston e o estudante Eduardo Chagas, de Barney Rubble, chamaram atenção dos foliões presentes no percurso com a homenagem e explicaram como surgiu a ideia da caracterização.

“A ideia sempre é dele, de Eduardo, porque Eduardo sempre foi uma pessoa muito criativa pra essas coisas. No ano passado a gente veio de Mário Luigi, aí esse ano viemos em homenagem a outros personagens muito da nossa infância, eu de Fred e ele é o Barney”, explicou Tiago ao MASSA!

O ‘cabeça’ por trás da ideia, Eduardo, complementou. “Foi foi a ideia como ele falou. Eu consegui. Ele não estava querendo vim. Eu falei vamos. No ano passado viemos de Mário e Luigi e deu certo. A ideia sempre é minha criativa”.

A dupla fez sucesso com a galera que aproveitou para registrar o momento com fotografias.

“Já me chamaram de Bambam, perguntaram da Pedrita, até da Barbie! Teve gente confundindo o Bamm-Bamm com o Bob, dizendo que ele tinha cabelo branco. E me perguntaram se eu só sabia falar 'Yabadabadoo' e chamar a Wilma no grito, como um homem das cavernas. Mas a gente leva tudo na boa, se diverte muito. Entendemos que essa exposição, as fotos, fazem parte da memória das pessoas”.